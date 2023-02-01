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≡ Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46079
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 12:10
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Видео задержания прислал "НГ" очевидец. Сегодня в ДП сообщили, что 31 января, в 17.30, при патрулировании сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, которые распивали спиртные напитки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22564
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 12:10
#1
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После баньки попали так хорошо..
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1089
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:12
#2
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В Америке таким маргиналам зелёнкой пометили бы лоб. Тем более за оказание сопротивления сотрудникам полиции.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1089
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:17
#3
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Цитата:
111:
Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют.


В бане и на улице наверное есть разница? И когда нарушители состоящие на учете, как лица, злоупотребляющее спиртными напитками ходили в баню?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5836
Re: Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП...
Отправлено: 01.02.23 - 13:18
#4
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Доблестные работники правоохранительных органов в основе своем ведут себя агрессивно, я не говорю без оснований, потому что на своей шкуре испытал прелести общения с ними. Хорошо хоть водителям разрешили оставаться за рулём, пока сотрудник сам не подойдёт. В остальном когда можно было бы обойтись устным предупреждением, полисмены сами провоцируют скандал который редко не обходится без драки, начинают угрожать протоколом и арестом, хотя в большинстве своем населения законопослушны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22564
Жесткое задержание двух рудничан прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 01.02.23 - 13:23
#5
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Хотя..
Почему то мне кажется что полицейские поступили правильно..
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