Отправлено: - 13:17

111:

Вообще то можно сидеть у баньки и через одного штрафовать, там же больше половины пиво в баньке употребляют.

Цитата:В бане и на улице наверное есть разница? И когда нарушители состоящие на учете, как лица, злоупотребляющее спиртными напитками ходили в баню?