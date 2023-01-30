Отправлено: - 10:47

111:

злоупотреблять обманом.

111:

Но где тогда Святые продаваны, уважающие не деньги, а людей? А разве такое бывает?

Цитата:Обмана не должно быть в принципеЦитата:Как только у населения появятся деньги на качественный товар,так сразу и все продаваны станут святыми.Качественный товар кстати продавать приятно и безотходно,но у него есть один большой минус-ЦЕНА,наше бедное население не готово столько платить.