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≡ Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46077
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
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Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 10:43
#45
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Цитата:
Добринцофф:
в другом в это же время 271

Жаль лук не кончился.
Так бы специально сегодня поехал и посмотрел там цены и сравнил бы, это тот же сорт лука или нет..
Если он будет по 271, тогда значит они его перебрали что ли?
А мороженный выкинули на базу ОРТ в мусорку?
Так что ли?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9173
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 10:47
#46
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Цитата:
111:
злоупотреблять обманом.

Обмана не должно быть в принципеЦитата:
111:
Но где тогда Святые продаваны, уважающие не деньги, а людей? А разве такое бывает?

Как только у населения появятся деньги на качественный товар,так сразу и все продаваны станут святыми.
Качественный товар кстати продавать приятно и безотходно,но у него есть один большой минус-ЦЕНА,наше бедное население не готово столько платить.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 10:47
#47
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Цитата:
Добринцофф:
подороже расфасованная в фирменные пакеты

Начинается..
Мытая морковь, мытая картошка..
Мне вот не надо Лакшери или как их там продукты!
Мне надо обычная картошка и не мытая морковь!
Для чего тогда мне жена, а ей для чего руки?
Тем более и мытую ты все равно будешь чистить и отмывать.
Теперь у тебя виноват Акимат..
Но продаван нет, он Свят.
Ибо надо покупать в два раза дороже точно такую же картошку или морковь!

[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 10:48]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 10:52
#48
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Цитата:
Добринцофф:
Как только у населения появятся деньги на качественный товар,так сразу и все продаваны станут святыми.

Хех..
Выходит в супермаркеты ходит одна нищета?
И картошку или порошок с саноксом берут только нищие?
Да посмотри внимательнее, тачилами набирают, на Жипах приезжают, расфуфыренные и хорошо пахнущие Шанелем Спорт и женщины их в коротких норковомодных шупках..
Туда ходят все.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 10:54
#49
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Цитата:
Добринцофф:
бедное население не готово столько платить.

И потому есть обвесы.
Ладно, с этим мы еще будем разбираться, и выявлять действительно Святых, кто не обвешивает, а даже наоборот, один грамм может поставить в плюсик клиенту..
Постоянному..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9173
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 10:57
#50
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Цитата:
111:
Если он будет по 271, тогда значит они его перебрали что ли? А мороженный выкинули на базу ОРТ в мусорку?

Нет,если лук перебирали то он уже не качественный раз начал портиться,но после переборки его ещё можно быстро подешевле продать,в нём всё равно будут попадться гнилые луковицы,но уже меньше чем до переборки.
Качественный лук закупается осенью и спокойно лежит до весны без всяких переборок.
Распознать и отличить его можно даже по внешним признакам.
Вот обрати внимание на своё фото

Видишь лук голый,такой не предначен для длительного хранения,он возможно ещё нормальный но до весны точно не протянет,вот его буду продавать подешевле.
Хороший зимний лук должен быть одет,чем больше на нём коричневой шелухи тем больше он будет лежать и оставаться целым.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:02
#51
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Цитата:
Добринцофф:
Видишь лук голый,такой не предначен для длительного хранения,он возможно ещё нормальный но до весны точно не протянет,вот его буду продавать подешевле.

Да, это понял только после того, как начал попадаться мороженный, буквально после этой покупки.
Но разве Святой продаван не должен об этом предупреждать и рядом выставить сорт зимний или какой там, по другой цене?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:09
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но вот ровно такой же лук из Солнечного, но почему то не было жалоб от кухарки, что он перемерзший..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:11
#53
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Кстати цены на лук не смотрим от слова совсем..
Потому что товар так себе, это же не яблоки и не картошка, которые уходят быстро
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:49
#54
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Вот, кухарка начала резать, попалось сразу..
Это бывший кооператор..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:51
#55
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В оконцовке, третья часть лука похоже переморожена, так что кг лука, взятый за 230 тенге, обошелся примерно в 306 тенге.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1265
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:55
#56
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Не надо бузить. если какой товар продаётся со с скидкой, то значит там есть дефект. Я купил 20 лет назад газплиту со скидкой, на крышке была потертость, по сей день служит. Я не беру плохой лук, постоянно напарываюсь на плохую картошку, потому что в Раузете исключительно плохие овощи. Кто . в этом виноват? Исключительно я , потому , что знаю, там плохо, иду потому что ближе, лень называется.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1265
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 11:57
#57
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на всю зиму и будущий год не закупишься, плохо конечно, но так сложилось. 23 градуса в Ташкенте, это показатель
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1265
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 12:02
#58
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пытался поправить не получилось со знаком минус конечно
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