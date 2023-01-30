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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:40
#1
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Открываем рубрику из цикла Жадность нашей торговли, отдельных продавцов, качество товара и соответствие его своей стоимости.
Хотел насчет экономии сказать, но например для продовольствия это неактуально, иногда лучше немного переплатить и купить более качественное, чем потом все это выкинуть, как у нас недавно было с пельменями из Затобыловки..
Ну и там по ходу.
В общем начинаем..

[Исправлено: 111, 30.01.2023 - 19:43]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:47
#2
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Тестируем первую Жадность мясного магазина.
Даже находится он на Карбышева под номером 1.
Есть она тут или нет.
Сегодня купили мясо.
Конинку и говядинку, фарш, ну и что то похожее на шужук, говорить об этом можно будет только после варки, шужук это или нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевешиваем это все на Термомиксе ТМ-6, дабы взвешивает он все до 1го грамма..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну немного округляем , если 2988, то пишем 3 кг..
И смотрим.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут с этим все хорошо.
Индекс жадности магазина к проданному товару в пределах нормы.
Так как по взаправдошному должен уплатить 37400, но уплатил 38665.
То есть всего 1265 тенге..
Это и есть Жадность..
Я уж думал что 2500-3000.
Но нет.
Из 5ти, еще за то что мясо неплохое, твердая 4..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а мы довольные, солим мясо и ставим в хрущевку на сутки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 30.01.23 - 19:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выводим проценты, это будет примерно 4.5%.
То есть к 37400, к сумме заплаченного прибавляем 4.5%, это будет как Эталон умеренной Жадности магазина либо продавца.
Которую за хороший товар можно отдать просто так, ну как там в ресторанах, за обслуживание.
Там правда это 10 процентов.
А тут всего 4.5
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 01.02.23 - 11:55
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чистим лук, взятый в бывшем магазине Кооператор



[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 11:56]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 01.02.23 - 11:57
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лук был взят по 230 тенге за кило и примерно третья часть вот такая.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22552
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 01.02.23 - 11:58
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жадность и непорядочность этого магазина оказалась неимоверные 33 процента..
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