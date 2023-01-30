Жаль лук не кончился. Так бы специально сегодня поехал и посмотрел там цены и сравнил бы, это тот же сорт лука или нет.. Если он будет по 271, тогда значит они его перебрали что ли? А мороженный выкинули на базу ОРТ в мусорку? Так что ли?
111: Но где тогда Святые продаваны, уважающие не деньги, а людей? А разве такое бывает?
Как только у населения появятся деньги на качественный товар,так сразу и все продаваны станут святыми. Качественный товар кстати продавать приятно и безотходно,но у него есть один большой минус-ЦЕНА,наше бедное население не готово столько платить.
Добринцофф: подороже расфасованная в фирменные пакеты
Начинается.. Мытая морковь, мытая картошка.. Мне вот не надо Лакшери или как их там продукты! Мне надо обычная картошка и не мытая морковь! Для чего тогда мне жена, а ей для чего руки? Тем более и мытую ты все равно будешь чистить и отмывать. Теперь у тебя виноват Акимат.. Но продаван нет, он Свят. Ибо надо покупать в два раза дороже точно такую же картошку или морковь!
Добринцофф: Как только у населения появятся деньги на качественный товар,так сразу и все продаваны станут святыми.
Хех.. Выходит в супермаркеты ходит одна нищета? И картошку или порошок с саноксом берут только нищие? Да посмотри внимательнее, тачилами набирают, на Жипах приезжают, расфуфыренные и хорошо пахнущие Шанелем Спорт и женщины их в коротких норковомодных шупках.. Туда ходят все.
111: Если он будет по 271, тогда значит они его перебрали что ли? А мороженный выкинули на базу ОРТ в мусорку?
Нет,если лук перебирали то он уже не качественный раз начал портиться,но после переборки его ещё можно быстро подешевле продать,в нём всё равно будут попадться гнилые луковицы,но уже меньше чем до переборки. Качественный лук закупается осенью и спокойно лежит до весны без всяких переборок. Распознать и отличить его можно даже по внешним признакам. Вот обрати внимание на своё фото Видишь лук голый,такой не предначен для длительного хранения,он возможно ещё нормальный но до весны точно не протянет,вот его буду продавать подешевле. Хороший зимний лук должен быть одет,чем больше на нём коричневой шелухи тем больше он будет лежать и оставаться целым.
Добринцофф: Видишь лук голый,такой не предначен для длительного хранения,он возможно ещё нормальный но до весны точно не протянет,вот его буду продавать подешевле.
Да, это понял только после того, как начал попадаться мороженный, буквально после этой покупки. Но разве Святой продаван не должен об этом предупреждать и рядом выставить сорт зимний или какой там, по другой цене?
Не надо бузить. если какой товар продаётся со с скидкой, то значит там есть дефект. Я купил 20 лет назад газплиту со скидкой, на крышке была потертость, по сей день служит. Я не беру плохой лук, постоянно напарываюсь на плохую картошку, потому что в Раузете исключительно плохие овощи. Кто . в этом виноват? Исключительно я , потому , что знаю, там плохо, иду потому что ближе, лень называется.
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