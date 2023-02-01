Отправлено: - 10:07

Skeptic:

Люди стали мало читать. Воображение не работает. Словарный запас скуден. Трудно неграмотным грамотно говорить... Потому и заполняется вакуум словесным мусором.

Цитата:словарный запас можно пополнить не одним лишь чтениемфильмы (лучше юридические), диалоги с умными людьми(подкасты), те же аудиокнигипросто никому это не надомолодежь если смотрит подкасты или фильмы то за один подкаст 2 мысли а за один фильм 40 слов получаетсятакже и с книгами, никогда не понимал в чем смысл читать Донцову (а у молодежи бесконечные сумерки,фэнтези) чтобы просто себя развлечь? других развлечений не хватает? ан нет, оказывается дело в комплексах опять же, девушка которая читает (сумерки) уже начинает кичиться в своей компании что она не просто оболтус как они а интеллектуалка с претензией, и плевать всем что эти книги пластмассовые жвачки про любовь собаки и вампирки, главное что можно строить из себя что-то иноетак и с матомдавно уже замечено что в молодежной среде нет более грубого и обильно матерящегося парня (или девушки) чем того который самый маленький или ущербный в компании (или был ущербный в младших классах) и ему кровь из носу надо показать свою взрослость и лихость (чтобы обескуражить и испугать остальных)бугаи и авторитеты матерятся как правило мало (незачем)мат у молодежи всегда комплексмат у взрослых дело другоекто-то так литературно и уместно может ввернуть мат в свой анекдот что хоть в фольклорные сборники записывайопять же первый русский царь-европеецна вид вроде образованный дядька (на портретах) петр 1 а пишут что матерился 3 этажным матом что люди в обморок падалиа вот николай 1 вообще не материлсяно кто из них больше злодей?