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Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46077
Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 09:48
Я восхищаюсь интеллектуальной молодостью и задором автора статьи Аркадия Денисова. Не поклонник я штрафов и прочих административных штучек. Но вот к гимнам «народному русскому» или, проще говоря, мату, начавшим особенно дружно звучать со времен достопамятной перестройки, у меня отношение настороженное.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 09:48
Люди стали мало читать. Воображение не работает. Словарный запас скуден. Трудно неграмотным грамотно говорить...
Потому и заполняется вакуум словесным мусором.
Потому и заполняется вакуум словесным мусором.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1004
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 10:04
Вожу детей в школу, так по школьному двору проходишь словно строй закоренелых урок. Все, от мала до велика, включая юных дам, кроют матом почем зря. При этом не особо заморачиваясь необходимостью его использования.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13442
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 10:07
Цитата:
словарный запас можно пополнить не одним лишь чтением
фильмы (лучше юридические), диалоги с умными людьми(подкасты), те же аудиокниги
просто никому это не надо
молодежь если смотрит подкасты или фильмы то за один подкаст 2 мысли а за один фильм 40 слов получается
также и с книгами, никогда не понимал в чем смысл читать Донцову (а у молодежи бесконечные сумерки,фэнтези) чтобы просто себя развлечь? других развлечений не хватает? ан нет, оказывается дело в комплексах опять же, девушка которая читает (сумерки) уже начинает кичиться в своей компании что она не просто оболтус как они а интеллектуалка с претензией, и плевать всем что эти книги пластмассовые жвачки про любовь собаки и вампирки, главное что можно строить из себя что-то иное
так и с матом
давно уже замечено что в молодежной среде нет более грубого и обильно матерящегося парня (или девушки) чем того который самый маленький или ущербный в компании (или был ущербный в младших классах) и ему кровь из носу надо показать свою взрослость и лихость (чтобы обескуражить и испугать остальных)
бугаи и авторитеты матерятся как правило мало (незачем)
мат у молодежи всегда комплекс
мат у взрослых дело другое
кто-то так литературно и уместно может ввернуть мат в свой анекдот что хоть в фольклорные сборники записывай
опять же первый русский царь-европеец
на вид вроде образованный дядька (на портретах) петр 1 а пишут что матерился 3 этажным матом что люди в обморок падали
а вот николай 1 вообще не матерился
но кто из них больше злодей?
Skeptic:
Люди стали мало читать. Воображение не работает. Словарный запас скуден. Трудно неграмотным грамотно говорить... Потому и заполняется вакуум словесным мусором.
Люди стали мало читать. Воображение не работает. Словарный запас скуден. Трудно неграмотным грамотно говорить... Потому и заполняется вакуум словесным мусором.
словарный запас можно пополнить не одним лишь чтением
фильмы (лучше юридические), диалоги с умными людьми(подкасты), те же аудиокниги
просто никому это не надо
молодежь если смотрит подкасты или фильмы то за один подкаст 2 мысли а за один фильм 40 слов получается
также и с книгами, никогда не понимал в чем смысл читать Донцову (а у молодежи бесконечные сумерки,фэнтези) чтобы просто себя развлечь? других развлечений не хватает? ан нет, оказывается дело в комплексах опять же, девушка которая читает (сумерки) уже начинает кичиться в своей компании что она не просто оболтус как они а интеллектуалка с претензией, и плевать всем что эти книги пластмассовые жвачки про любовь собаки и вампирки, главное что можно строить из себя что-то иное
так и с матом
давно уже замечено что в молодежной среде нет более грубого и обильно матерящегося парня (или девушки) чем того который самый маленький или ущербный в компании (или был ущербный в младших классах) и ему кровь из носу надо показать свою взрослость и лихость (чтобы обескуражить и испугать остальных)
бугаи и авторитеты матерятся как правило мало (незачем)
мат у молодежи всегда комплекс
мат у взрослых дело другое
кто-то так литературно и уместно может ввернуть мат в свой анекдот что хоть в фольклорные сборники записывай
опять же первый русский царь-европеец
на вид вроде образованный дядька (на портретах) петр 1 а пишут что матерился 3 этажным матом что люди в обморок падали
а вот николай 1 вообще не матерился
но кто из них больше злодей?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1085
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 10:47
Комментарий удален модератором.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 11:43
Цитата:
Кроме макулатуры на свете есть масса литературы.
Классики никогда не устареют. Их читать надо.
abaika95:
никогда не понимал в чем смысл читать Донцову
никогда не понимал в чем смысл читать Донцову
Кроме макулатуры на свете есть масса литературы.
Классики никогда не устареют. Их читать надо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3018
Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 11:44
[Исправлено: Козлов я, 01.02.2023 - 11:46]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж этот «русский устный»!
Отправлено: 01.02.23 - 11:48
Цитата:
Первый и есть. Сломал хребет стране ради своих прихотей. Сколько людей угробил ни за что - никто не считал. Ибо невозможно сосчитать.
Второго "кровавым" обозвали большевики, чтобы оправдать свои действия. И переворот, и убийство семьи...
abaika95:
но кто из них больше злодей?
но кто из них больше злодей?
Первый и есть. Сломал хребет стране ради своих прихотей. Сколько людей угробил ни за что - никто не считал. Ибо невозможно сосчитать.
Второго "кровавым" обозвали большевики, чтобы оправдать свои действия. И переворот, и убийство семьи...
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