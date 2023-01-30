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Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 46075
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле.
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Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 20:43
Цитата:
По 310 почему то берут лучше чем по 230,наверное ,потому что он не замороженный.
111:
У лука, как и у всего несколько цен ведь и на каждую найдется покупатель..
У лука, как и у всего несколько цен ведь и на каждую найдется покупатель..
По 310 почему то берут лучше чем по 230,наверное ,потому что он не замороженный.
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 20:51
Цитата:
Так и я возьму, когда обожгусь..
Но не мешками ведь.
А пару кг в супермаркете взять даже по 400, там то сразу ясно будет, перемерзший или нет..
Хотя да, мы тоже часто доверяя магазинам, ошибаемся и не проверяем..
Ну а после уже поздно..
Добринцофф:
По 310 почему то берут лучше чем по 230,наверное ,потому что он не замороженный.
По 310 почему то берут лучше чем по 230,наверное ,потому что он не замороженный.
Так и я возьму, когда обожгусь..
Но не мешками ведь.
А пару кг в супермаркете взять даже по 400, там то сразу ясно будет, перемерзший или нет..
Хотя да, мы тоже часто доверяя магазинам, ошибаемся и не проверяем..
Ну а после уже поздно..
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 21:01
Хочу пойти и купить самый недорогой перемерзший лук или картофель, и выяснить, сколько они на этом навариваются..
Ну это все для отдельной моей темы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь ваши действия помогают продвинуть данный контент, ссылки на Патреон смотрите ниже, их я размещу позже под комментариями.
[Исправлено: 111, 31.01.2023 - 21:02]
Ну это все для отдельной моей темы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь ваши действия помогают продвинуть данный контент, ссылки на Патреон смотрите ниже, их я размещу позже под комментариями.
[Исправлено: 111, 31.01.2023 - 21:02]
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 22:56
Цитата:
А зачем его покупать?Перемерзший просто выкидывают,на складской на ОРТ помойка есть,приходи бери сколько надо.
Там недалеко кстати на днях КамАЗ перемерзшей капусты лежал,даром отдавали ,только что бы за погрузку и вывоз не платить.
А кому ты его такой продавать будешь?
111:
Хочу пойти и купить самый недорогой перемерзший лук или картофель, и выяснить, сколько они на этом навариваются..
Хочу пойти и купить самый недорогой перемерзший лук или картофель, и выяснить, сколько они на этом навариваются..
А зачем его покупать?Перемерзший просто выкидывают,на складской на ОРТ помойка есть,приходи бери сколько надо.
Там недалеко кстати на днях КамАЗ перемерзшей капусты лежал,даром отдавали ,только что бы за погрузку и вывоз не платить.
А кому ты его такой продавать будешь?
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 23:04
Цитата:
Ты же понимаешь что это другое.
И обычный человек, хотящий сэкономить, не для продавания набирает лук..
Те, кто продают, знают все входы и выходы, да что тебе говорить..
Добринцофф:
кому ты его такой продавать будешь?
кому ты его такой продавать будешь?
Ты же понимаешь что это другое.
И обычный человек, хотящий сэкономить, не для продавания набирает лук..
Те, кто продают, знают все входы и выходы, да что тебе говорить..
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 23:06
И вот другое дело сами продаваны, которые его мешают..
А почему бы и нет?
Ровно то же самое происходит со многими продуктами..
Да, даже с тем же Саноксом..
Хотя казалось бы..
А почему бы и нет?
Ровно то же самое происходит со многими продуктами..
Да, даже с тем же Саноксом..
Хотя казалось бы..
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 00:30
Цитата:
Продаваны может и мешают,а нормальный предприниматель который работает на постоянного клиента,никогда не будет таким заниматься,а если клиенту даже попался некачественный товар то всегда его поменяет.
Тебе ведь не приходит в голову сдать хату с не работающим телевизором,сломанной стиралкой и забитой канализацией,а в случае чего сделать квадратные глаза и сказать, что это вы сами всё поломали и засрали.
111:
И вот другое дело сами продаваны, которые его мешают.. А почему бы и нет?
И вот другое дело сами продаваны, которые его мешают.. А почему бы и нет?
Продаваны может и мешают,а нормальный предприниматель который работает на постоянного клиента,никогда не будет таким заниматься,а если клиенту даже попался некачественный товар то всегда его поменяет.
Тебе ведь не приходит в голову сдать хату с не работающим телевизором,сломанной стиралкой и забитой канализацией,а в случае чего сделать квадратные глаза и сказать, что это вы сами всё поломали и засрали.
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 07:43
Цитата:
Знаешь, сколько раз нарывались на "нормального' предпринимателя за свою жизнь?
Тот же Астыкжан, тот же на Рахате со складской, тот же в Рудном, на Восходе..
Это только из тех, что недавно.
А проволочник в картошке по 140 в том году?
Благо в этом году мы набрали дачной.
А в том году постоянно нарывались на проеденную картошку и опять же это Астыкжан был.
Нормальный продаван?
А Светофор?
Фасоль брал там или мясо?
А Меркурий в Рудном корейца, Бондюэль горошек взял один раз, ведь кто то вскрыл там его, он и стух из за попадания воздуха..
Меркурий сеть супермаркетов.
Да много еще можно что вспомнить..
Понятно что ты брата защищаешь своего, но это есть.
[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 07:44]
Добринцофф:
а нормальный предприниматель который работает
а нормальный предприниматель который работает
Знаешь, сколько раз нарывались на "нормального' предпринимателя за свою жизнь?
Тот же Астыкжан, тот же на Рахате со складской, тот же в Рудном, на Восходе..
Это только из тех, что недавно.
А проволочник в картошке по 140 в том году?
Благо в этом году мы набрали дачной.
А в том году постоянно нарывались на проеденную картошку и опять же это Астыкжан был.
Нормальный продаван?
А Светофор?
Фасоль брал там или мясо?
А Меркурий в Рудном корейца, Бондюэль горошек взял один раз, ведь кто то вскрыл там его, он и стух из за попадания воздуха..
Меркурий сеть супермаркетов.
Да много еще можно что вспомнить..
Понятно что ты брата защищаешь своего, но это есть.
[Исправлено: 111, 01.02.2023 - 07:44]
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