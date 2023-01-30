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≡ Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46075
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
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Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9164
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 20:43
#15
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Цитата:
111:
У лука, как и у всего несколько цен ведь и на каждую найдется покупатель..

По 310 почему то берут лучше чем по 230,наверное ,потому что он не замороженный.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22521
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 20:51
#16
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Цитата:
Добринцофф:
По 310 почему то берут лучше чем по 230,наверное ,потому что он не замороженный.

Так и я возьму, когда обожгусь..
Но не мешками ведь.
А пару кг в супермаркете взять даже по 400, там то сразу ясно будет, перемерзший или нет..
Хотя да, мы тоже часто доверяя магазинам, ошибаемся и не проверяем..
Ну а после уже поздно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22521
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 21:01
#17
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Хочу пойти и купить самый недорогой перемерзший лук или картофель, и выяснить, сколько они на этом навариваются..
Ну это все для отдельной моей темы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь ваши действия помогают продвинуть данный контент, ссылки на Патреон смотрите ниже, их я размещу позже под комментариями.

[Исправлено: 111, 31.01.2023 - 21:02]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9164
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 22:56
#18
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Цитата:
111:
Хочу пойти и купить самый недорогой перемерзший лук или картофель, и выяснить, сколько они на этом навариваются..

А зачем его покупать?Перемерзший просто выкидывают,на складской на ОРТ помойка есть,приходи бери сколько надо.
Там недалеко кстати на днях КамАЗ перемерзшей капусты лежал,даром отдавали ,только что бы за погрузку и вывоз не платить.
А кому ты его такой продавать будешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22521
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 23:04
#19
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Цитата:
Добринцофф:
кому ты его такой продавать будешь?

Ты же понимаешь что это другое.
И обычный человек, хотящий сэкономить, не для продавания набирает лук..
Те, кто продают, знают все входы и выходы, да что тебе говорить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22521
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 23:06
#20
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И вот другое дело сами продаваны, которые его мешают..
А почему бы и нет?
Ровно то же самое происходит со многими продуктами..
Да, даже с тем же Саноксом..
Хотя казалось бы..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9164
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 01.02.23 - 00:30
#21
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Цитата:
111:
И вот другое дело сами продаваны, которые его мешают.. А почему бы и нет?

Продаваны может и мешают,а нормальный предприниматель который работает на постоянного клиента,никогда не будет таким заниматься,а если клиенту даже попался некачественный товар то всегда его поменяет.
Тебе ведь не приходит в голову сдать хату с не работающим телевизором,сломанной стиралкой и забитой канализацией,а в случае чего сделать квадратные глаза и сказать, что это вы сами всё поломали и засрали.
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