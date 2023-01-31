Отправлено: - 12:47

111:

Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..

saba:

Наверное они сами разберутся, сколько их знаю достойные мужчины и прекрасные женщины...

Цитата:Цитата:Прогнозировать, давать политические оценки, на мой взгляд, для простых людей, неблагодарное занятие. Тем более, точно предсказать будущее, с высокой вероятностью, что сбудется, практически невозможно.События развиваются динамично, точно будущее даже профессиональные политологи, высокопоставленные государственные чиновники и.т.д. не могут спрогнозировать и конкретно определить.Тем не менее, всяких прогнозов очень много. Относительно Чеченской Республики, различные эксперты прогнозируют, что при ослаблении кремля обретёт независимость. В настоящее время датируемый регион, а если денег в федеральном бюджете не будет хватать. В связи с наложенными санкциями и войной в Украине, развитие дальнейших событии сложно представить. На мой взгляд, сам Р.Кадыров, понимает, что народ РФ будет против того, чтобы он был президентом России.В своих воспоминаниях Серго, сын Лаврентия Павловича Берии, отмечал, что его отец, говорил: второго грузина вождя народ не потерпит. В настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.