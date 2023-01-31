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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 10:02
Цитата:
А, там везде помножить
saba:
Немного так не понял, особенно 3000+3,3
Немного так не понял, особенно 3000+3,3
А, там везде помножить
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 10:54
Цитата:
Нет, В.Путин не виноват. Между нынешним премьер-министром Израиля Б.Нетаньяху и В.Путиным сложились хорошие и дружеские отношения.
Дело в другом, США и Израиль опасаются, что Россия может оказать содействие Ирану в разработке ядерного оружия. При этом, во всех доктринах, документах Иран отмечает, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено. Поэтому Израиль, с целью ослабления Ирана, нанёс превентивный удар по объектам, где разрабатывают и выпускают оружие (баллистические ракеты беспилотники, лабаротории и.т.д.). ПВО наверняка РФ, однако, они не могут обнаружить и уничтожить ихние беспилотники и стелс истребители 5 поколения. Хотя последние могут запускать боезаряды, не входя в зоны обнаружения ПВО.
Следует учесть, что Иран несколько десятков лет, если не ошибаюсь более 40 лет под санкциями, под железным занавесом. До санкций, там было все нормально. Девушки и женщины носили классическую одежду, свобода слова и демократия присутствовало. Смотрели как мы всякие фильмы, клипы, все вещи называли своими именами и т.д.
Недавно полиция нравов задержало девушку, якобы лицо у нее было открыто. Впоследствии ее в участке избили, последняя от полученных травм скончалась. Были массовые акции, протесты, но режим Аятолл выстоял.
Vit:
Израиль бомбит иран, это Путин виноват.
Израиль бомбит иран, это Путин виноват.
Нет, В.Путин не виноват. Между нынешним премьер-министром Израиля Б.Нетаньяху и В.Путиным сложились хорошие и дружеские отношения.
Дело в другом, США и Израиль опасаются, что Россия может оказать содействие Ирану в разработке ядерного оружия. При этом, во всех доктринах, документах Иран отмечает, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено. Поэтому Израиль, с целью ослабления Ирана, нанёс превентивный удар по объектам, где разрабатывают и выпускают оружие (баллистические ракеты беспилотники, лабаротории и.т.д.). ПВО наверняка РФ, однако, они не могут обнаружить и уничтожить ихние беспилотники и стелс истребители 5 поколения. Хотя последние могут запускать боезаряды, не входя в зоны обнаружения ПВО.
Следует учесть, что Иран несколько десятков лет, если не ошибаюсь более 40 лет под санкциями, под железным занавесом. До санкций, там было все нормально. Девушки и женщины носили классическую одежду, свобода слова и демократия присутствовало. Смотрели как мы всякие фильмы, клипы, все вещи называли своими именами и т.д.
Недавно полиция нравов задержало девушку, якобы лицо у нее было открыто. Впоследствии ее в участке избили, последняя от полученных травм скончалась. Были массовые акции, протесты, но режим Аятолл выстоял.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 11:00
Недавно на чемпионате мира по шахматам в Алматы, ведущая иранская шахматистка участвовала без специальной одежды, с открытым лицом. Это для них не приемлемо, после турнира шахматистка уехала в Европу, опасаясь преследовании.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 11:25
Цитата:
Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..
Kairat stayer:
Недавно на чемпионате мира по шахматам в Алматы, ведущая иранская шахматистка участвовала без специальной одежды, с
Недавно на чемпионате мира по шахматам в Алматы, ведущая иранская шахматистка участвовала без специальной одежды, с
Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 11:59
наверное я выродок, в свой выходной сижу и слушаю бэк стрит бойз, наверное надо было слушать российский рок, но увы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 12:08
Цитата:
Не думаю, знаю женщин Чечни, они могут думать по другому, но никогда своим мужчинам не позволят поступать против правил. Время тьмы пришло для нохчи, надеюсь они сами без нас справятся,я в них верю, они молодцы
111:
Кадыров станет
Кадыров станет
Не думаю, знаю женщин Чечни, они могут думать по другому, но никогда своим мужчинам не позволят поступать против правил. Время тьмы пришло для нохчи, надеюсь они сами без нас справятся,я в них верю, они молодцы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 12:16
Наверное они сами разберутся, сколько их знаю достойные мужчины и прекрасные женщины. В моей памяти было именно так, женщина по имени Петмат, это святая женщина, и не надо переубеждать меня в этом. для нас она была Фатима
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 12:47
Цитата:
Цитата:
Прогнозировать, давать политические оценки, на мой взгляд, для простых людей, неблагодарное занятие. Тем более, точно предсказать будущее, с высокой вероятностью, что сбудется, практически невозможно.
События развиваются динамично, точно будущее даже профессиональные политологи, высокопоставленные государственные чиновники и.т.д. не могут спрогнозировать и конкретно определить.
Тем не менее, всяких прогнозов очень много. Относительно Чеченской Республики, различные эксперты прогнозируют, что при ослаблении кремля обретёт независимость. В настоящее время датируемый регион, а если денег в федеральном бюджете не будет хватать. В связи с наложенными санкциями и войной в Украине, развитие дальнейших событии сложно представить. На мой взгляд, сам Р.Кадыров, понимает, что народ РФ будет против того, чтобы он был президентом России.
В своих воспоминаниях Серго, сын Лаврентия Павловича Берии, отмечал, что его отец, говорил: второго грузина вождя народ не потерпит. В настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.
111:
Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..
Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..
Цитата:
saba:
Наверное они сами разберутся, сколько их знаю достойные мужчины и прекрасные женщины...
Наверное они сами разберутся, сколько их знаю достойные мужчины и прекрасные женщины...
Прогнозировать, давать политические оценки, на мой взгляд, для простых людей, неблагодарное занятие. Тем более, точно предсказать будущее, с высокой вероятностью, что сбудется, практически невозможно.
События развиваются динамично, точно будущее даже профессиональные политологи, высокопоставленные государственные чиновники и.т.д. не могут спрогнозировать и конкретно определить.
Тем не менее, всяких прогнозов очень много. Относительно Чеченской Республики, различные эксперты прогнозируют, что при ослаблении кремля обретёт независимость. В настоящее время датируемый регион, а если денег в федеральном бюджете не будет хватать. В связи с наложенными санкциями и войной в Украине, развитие дальнейших событии сложно представить. На мой взгляд, сам Р.Кадыров, понимает, что народ РФ будет против того, чтобы он был президентом России.
В своих воспоминаниях Серго, сын Лаврентия Павловича Берии, отмечал, что его отец, говорил: второго грузина вождя народ не потерпит. В настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 13:07
Цитата:
Да тот народ зашугали так, что и верить необязательно.
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур, которые на него, этот народ, смотрят сегодня как когда то давно янки на индейцев..
Главное не просто Вера, а Вера, насажденная кнутом и мечом и вот когда они начнут со страха вырезать свастики на своем лбу, дабы доказать Веру Вождю, тогда можно с ними делать все что захочется их баям..
А уже это время пришло.
Народ с радостью идет умирать просто так, я даже не могу понять, за что..
Kairat stayer:
настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.
настоящее время, возможно кавказца вождя народ не потерпит.
Да тот народ зашугали так, что и верить необязательно.
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур, которые на него, этот народ, смотрят сегодня как когда то давно янки на индейцев..
Главное не просто Вера, а Вера, насажденная кнутом и мечом и вот когда они начнут со страха вырезать свастики на своем лбу, дабы доказать Веру Вождю, тогда можно с ними делать все что захочется их баям..
А уже это время пришло.
Народ с радостью идет умирать просто так, я даже не могу понять, за что..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 13:57
Цитата:
За народ, тут ранее квасные ура патриоты говорили, мол мы не торопимся. Якобы медленно запрягаем коней, когда надо будет быстро поедем.
Пропагандисты РФ отмечали, что 18 января 2023 года, выступит президент и возможно объявит всеобщую мобилизацию, СВО-назовут войной, экономику страны переведут на военные рельсы и.т.д. Но, этого не случилось, не торопливый народ бы не понял.
111:
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур, которые на него, этот народ, смотрят сегодня как когда то давно янки на индейцев..
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур, которые на него, этот народ, смотрят сегодня как когда то давно янки на индейцев..
За народ, тут ранее квасные ура патриоты говорили, мол мы не торопимся. Якобы медленно запрягаем коней, когда надо будет быстро поедем.
Пропагандисты РФ отмечали, что 18 января 2023 года, выступит президент и возможно объявит всеобщую мобилизацию, СВО-назовут войной, экономику страны переведут на военные рельсы и.т.д. Но, этого не случилось, не торопливый народ бы не понял.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 14:10
Цитата:
Народ постепенно будет прозревать, мобилизация идёт, пока не массовая, потихоньку расскачаются.
Интересный вопрос, потянет ли затяжную войну экономика великих соседей россиян? На сколько хватит ресурсов? Украину, то подпитывают их союзники, правда темпы недостаточно быстрые. США с Западом, тоже ведь медлительные холерики, сбрую (конские принадлежности для езды) вовремя не дают.
111:
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур...
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур...
Народ постепенно будет прозревать, мобилизация идёт, пока не массовая, потихоньку расскачаются.
Интересный вопрос, потянет ли затяжную войну экономика великих соседей россиян? На сколько хватит ресурсов? Украину, то подпитывают их союзники, правда темпы недостаточно быстрые. США с Западом, тоже ведь медлительные холерики, сбрую (конские принадлежности для езды) вовремя не дают.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 14:24
Цитата:
Вчера смотрел видео, там руководитель движения "Русь сидящая", женщина говорит, якобы завербовали на войну 50000 заключённых, из них порядка 40000 погибли и ранены. Вербовка заключённых продолжается в ЧВК.
Отмечают, что этих ЧВК, уже более 20. Начиная, при министерстве обороны, подразделение Кадырова, не ЧВК, но практически ему непосредственно подчиняется, Пригожина, отдельных олигархов, губернаторы создали структуры территориальных оборон. При возможном ослаблении вертикали власти, они будут защищать интересы вышеуказанных заинтересованных лиц.
Посмотрим, будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Как отметил выше, что спрогнозировать будущее невозможно.
[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2023 - 15:19]
111:
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур...
Достаточно того, что народ там ужасно боится властей, что готов пачками помирать ради чужих идей и олигархических структур...
Вчера смотрел видео, там руководитель движения "Русь сидящая", женщина говорит, якобы завербовали на войну 50000 заключённых, из них порядка 40000 погибли и ранены. Вербовка заключённых продолжается в ЧВК.
Отмечают, что этих ЧВК, уже более 20. Начиная, при министерстве обороны, подразделение Кадырова, не ЧВК, но практически ему непосредственно подчиняется, Пригожина, отдельных олигархов, губернаторы создали структуры территориальных оборон. При возможном ослаблении вертикали власти, они будут защищать интересы вышеуказанных заинтересованных лиц.
Посмотрим, будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Как отметил выше, что спрогнозировать будущее невозможно.
[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2023 - 15:19]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 19:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 19:20
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 19:56
Цитата:
Неплохой фильм.
Все думал, как их отличает Руслан Левиев..
По всему миру оружие распространила Россия, и еще обижается, что распространяют конкуренты..
YESNO:
Неплохой фильм.
Все думал, как их отличает Руслан Левиев..
По всему миру оружие распространила Россия, и еще обижается, что распространяют конкуренты..
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