Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае

Отправлено: - 19:02

Сегодня покупатели в магазине массово скупают лук,всё таки рекламма в СМИ не прошла даром.

Когда из каждого утюга кричат,всё замёрзло и завтра будет ещё дороже чем сегодня,то народ надо ,не надо, берё лучок с запасом тем самым подогревая спрос и увеличивая ценник.