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≡ Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46075
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
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Причем ценник на лук по сравнению с прошлой неделей больше вырос в супермаркете, чем в магазине у дома, но по факту в крупной торговой точке лук можно купить дешевле.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8987
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 12:32
#1
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Кто любит лучок,берите пока вообще есть. Пишут в Киргизии и Узбекистане из-за аномальных морозов померз урожай в неотапливаемых хранилищах. Киргизия ввела запрет на вывоз лука. Местного не так много осталось.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7267
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 13:46
#2
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---У нас лук - 24 рубля , масло подсолнечное - 109, сахар - 52 .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1084
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 14:14
#3
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Цитата:
Гога:
---У нас лук - 24 рубля


Ну так жди повышения цен на лук!!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5833
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 30.01.23 - 14:18
#4
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Я решил этой весной подержать пост, кому позвоню у всех инсульт-инфаркт, совсем разжирелись, буду экономить,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7267
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 17:16
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну так жди повышения цен на лук!!!

-----Накаркало - 34 сегодня уже !!!Не успел мешок купить !!!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9160
Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 19:02
#6
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Сегодня покупатели в магазине массово скупают лук,всё таки рекламма в СМИ не прошла даром.
Когда из каждого утюга кричат,всё замёрзло и завтра будет ещё дороже чем сегодня,то народ надо ,не надо, берё лучок с запасом тем самым подогревая спрос и увеличивая ценник.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22504
Re: Репчатый лук ставит рекорды по темпам роста цены в Костанае
Отправлено: 31.01.23 - 20:13
#7
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Хех..
Сейчас хорошо идет полузамороженный лук по 230..
На крена он в таких количествах населению, понять не могу?
Или купят замороженный, или он у них попросту сгниет..
Лук уже что ли жрут, вместо мяса и картошки?
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