Отправлено: - 17:23

о городские власти направили в министерство финансов письмо с просьбой разрешить искать подрядчиков на высадку цветов только среди костанайских фирм. Министерство предложение поддержало.

Цитата:а говорят, что вновь алма-атинские варяги свой нос засунули в костанайские клумбы. Цветочки то может будут и местные, а пилить будут приезжие без кола и двора.