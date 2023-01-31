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≡ От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46075
От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать Костанай в 2023 году?
Отправлено: 31.01.23 - 17:23
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Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ отчитывался о своей работе на аппаратном совещании в городском акимате. Большую часть доклада посвятил не итогам, а планам. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал инициативы отдела ЖКХ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8987
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 17:23
#1
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Цитата:
о городские власти направили в министерство финансов письмо с просьбой разрешить искать подрядчиков на высадку цветов только среди костанайских фирм. Министерство предложение поддержало.

а говорят, что вновь алма-атинские варяги свой нос засунули в костанайские клумбы. Цветочки то может будут и местные, а пилить будут приезжие без кола и двора.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3017
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 17:26
#2
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Цитата:
Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ сегодня, 31 декабря, подводил итоги своей работы

Ура, завтра снова Новый год! :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15489
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 17:27
#3
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Цитата:
Руководитель отдела ЖКХ Костаная

В Кустанае это проклятие, а не должность).
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
242
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 19:41
#4
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Многолетние цветы, и однолетние деревья)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22504
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 19:44
#5
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Детский сад у взрослых..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22504
Re: От цветов до стритплощадок - Как планируют благоустраивать...
Отправлено: 31.01.23 - 19:49
#6
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Цитата:
В связи с предстоящим форумом между Казахстаном и Россией в Костанае планируется средний ремонт 6 км проспекта Аба

А если бы любимой России не было, то и ремонт не нужен племенам?
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