Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 230 из 230«1...228229230
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 10:19
#3436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это с YESNO?
Решил переплюнуть 111-го, только в клипах?
Представляю, что форумчан ждёт...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 10:36
#3437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что это с YESNO?

Это как у Кайрата, только игрушки разные.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 16:50
#3438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Представляю, что форумчан ждёт...


тоже наверное на работу устроился.
дублером.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 19:56
#3439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туман войны

Туман войны (нем. Nebel des Krieges) — термин, введённый в трактате «О войне» Карлом фон Клаузевицем для обозначения недостоверности данных о положении на театре военных действий.

Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности, и следовательно, чтобы вскрыть истину, требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум…

Недостоверность известий и постоянное вмешательство случайности приводят к тому, что воюющий в действительности сталкивается с совершенно иным положением вещей, чем ожидал; это не может не отражаться на его плане или по крайней мере на тех представлениях об обстановке, которые легли в основу этого плана.

Если влияние новых данных настолько сильно, что решительно отменяет все принятые предположения, то на место последних должны выступить другие, но для этого обычно не хватает данных, так как в потоке деятельности события обгоняют решение и не дают времени не только зрело обдумать новое положение, но даже хорошенько оглядеться.

Впрочем, гораздо чаще исправление наших представлений об обстановке и ознакомление с встретившейся случайностью оказываются недостаточными, чтобы вовсе опрокинуть наши намерения, но могут все же их поколебать.

Знакомство с обстановкой растёт, но наша неуверенность не уменьшается, а напротив — увеличивается. Причина этого заключается в том, что необходимые сведения получаются не сразу, а постепенно.

Наши решения непрерывно подвергаются натиску новых данных, и наш дух всё время должен оставаться во всеоружии.

Клаузевиц К. Глава 3 // О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 19:58
#3440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности

Именно потому, что начало войны, либо ее завершение решается в закрытых на то каналах или кабинетах..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:00
#3441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
наш дух всё время должен оставаться во всеоружии.

Насчет духа тут несогласен.
Все таки кабинеты..
А будет дух без договоров, с вилами погибнешь и причем зазря..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:03
#3442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Туман войны


Можно, помедленнее - я конспектирую.....
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:20
#3443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А будет дух без договоров, с вилами погибнешь и причем зазря..

Он не про тех кто с вилами...
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:33
#3444
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
с вилами погибнешь и причем зазря..

Патриции не берут в руки вилы , только плебеи.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 23:50
#3445
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



The Logical Song ( Lyrics ) Supertramp

Когда я был молод, жизнь казалась мне такой прекрасной, .
Чудесной, красивой, волшебной.

Казалось, что все птицы на деревьях поют так счастливо, .
Весело, шутливо наблюдая за мной.

Но потом меня отправили учиться мыслить здраво,
Быть рациональным, ответственным, практичным.

Мне показали мир, в котором я был таким зависимым,
Равнодушным, рациональным, циничным.

Иногда весь мир погружается в сон,
И вопросы становятся слишком трудными

Для такого простого человека.
Прошу, объясните, пожалуйста, чему мы научились,

Я понимаю, это звучит абсурдно,
Но скажите мне, кто я... ,

Следите за своими словами, а то вас назовут радикалом,
Либералом, фанатиком, преступником.

Поставьте здесь свою подпись, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенным,
Уважаемым, презентабельным овощем!

Ночью, когда весь мир погружается в сон,
Вопросы становятся слишком трудными

Для такого простого человека.
Прошу, объясните, пожалуйста, чему мы научились,

Я знаю, это звучит абсурдно,
Но скажите, пожалуйста, кто я...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.01.23 - 16:11
#3446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочитал в другой газете
//Объявление о трехдневном туре в Костанай на 23 февраля
у россиян на это число выпадает несколько выходных)
на днях появилось в соцсетях одной из екатеринбургских турфирм.
Гостей города ждет обзорная экскурсия по Костанаю,
визит в историко-краеведческий музей, термапарк,
конезавод с дегустацией кумыса, шопинг и ужин,
представляющий национальную кухню. Стоимость тура от 15 900 рублей.//
четыре дня(три ночи),на автобусе.
Первый подобный тур успешно состоялся в декабре.
//изюминка программы - завершающий ужин-банкет с национальным блюдом бешбармак, национальными танцами и песнями.//

[Исправлено: alex_60, 31.01.2023 - 16:19]
Профайл
Страница 230 из 230«1...228229230
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS