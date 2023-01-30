Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 10:19
Что это с YESNO?
Решил переплюнуть 111-го, только в клипах?
Представляю, что форумчан ждёт...
Решил переплюнуть 111-го, только в клипах?
Представляю, что форумчан ждёт...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 10:36
Цитата:
Это как у Кайрата, только игрушки разные.
таноми52:
Что это с YESNO?
Что это с YESNO?
Это как у Кайрата, только игрушки разные.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 16:50
Цитата:
тоже наверное на работу устроился.
дублером.
таноми52:
Представляю, что форумчан ждёт...
Представляю, что форумчан ждёт...
тоже наверное на работу устроился.
дублером.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 19:56
Туман войны
Туман войны (нем. Nebel des Krieges) — термин, введённый в трактате «О войне» Карлом фон Клаузевицем для обозначения недостоверности данных о положении на театре военных действий.
Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности, и следовательно, чтобы вскрыть истину, требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум…
Недостоверность известий и постоянное вмешательство случайности приводят к тому, что воюющий в действительности сталкивается с совершенно иным положением вещей, чем ожидал; это не может не отражаться на его плане или по крайней мере на тех представлениях об обстановке, которые легли в основу этого плана.
Если влияние новых данных настолько сильно, что решительно отменяет все принятые предположения, то на место последних должны выступить другие, но для этого обычно не хватает данных, так как в потоке деятельности события обгоняют решение и не дают времени не только зрело обдумать новое положение, но даже хорошенько оглядеться.
Впрочем, гораздо чаще исправление наших представлений об обстановке и ознакомление с встретившейся случайностью оказываются недостаточными, чтобы вовсе опрокинуть наши намерения, но могут все же их поколебать.
Знакомство с обстановкой растёт, но наша неуверенность не уменьшается, а напротив — увеличивается. Причина этого заключается в том, что необходимые сведения получаются не сразу, а постепенно.
Наши решения непрерывно подвергаются натиску новых данных, и наш дух всё время должен оставаться во всеоружии.
Клаузевиц К. Глава 3 // О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.
Туман войны (нем. Nebel des Krieges) — термин, введённый в трактате «О войне» Карлом фон Клаузевицем для обозначения недостоверности данных о положении на театре военных действий.
Война — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности, и следовательно, чтобы вскрыть истину, требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум…
Недостоверность известий и постоянное вмешательство случайности приводят к тому, что воюющий в действительности сталкивается с совершенно иным положением вещей, чем ожидал; это не может не отражаться на его плане или по крайней мере на тех представлениях об обстановке, которые легли в основу этого плана.
Если влияние новых данных настолько сильно, что решительно отменяет все принятые предположения, то на место последних должны выступить другие, но для этого обычно не хватает данных, так как в потоке деятельности события обгоняют решение и не дают времени не только зрело обдумать новое положение, но даже хорошенько оглядеться.
Впрочем, гораздо чаще исправление наших представлений об обстановке и ознакомление с встретившейся случайностью оказываются недостаточными, чтобы вовсе опрокинуть наши намерения, но могут все же их поколебать.
Знакомство с обстановкой растёт, но наша неуверенность не уменьшается, а напротив — увеличивается. Причина этого заключается в том, что необходимые сведения получаются не сразу, а постепенно.
Наши решения непрерывно подвергаются натиску новых данных, и наш дух всё время должен оставаться во всеоружии.
Клаузевиц К. Глава 3 // О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 19:58
Цитата:
Именно потому, что начало войны, либо ее завершение решается в закрытых на то каналах или кабинетах..
YESNO:
три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности
три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности
Именно потому, что начало войны, либо ее завершение решается в закрытых на то каналах или кабинетах..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:00
Цитата:
Насчет духа тут несогласен.
Все таки кабинеты..
А будет дух без договоров, с вилами погибнешь и причем зазря..
YESNO:
наш дух всё время должен оставаться во всеоружии.
наш дух всё время должен оставаться во всеоружии.
Насчет духа тут несогласен.
Все таки кабинеты..
А будет дух без договоров, с вилами погибнешь и причем зазря..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:03
Цитата:
Можно, помедленнее - я конспектирую.....
YESNO:
Туман войны
Туман войны
Можно, помедленнее - я конспектирую.....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:20
Цитата:
Он не про тех кто с вилами...
111:
А будет дух без договоров, с вилами погибнешь и причем зазря..
А будет дух без договоров, с вилами погибнешь и причем зазря..
Он не про тех кто с вилами...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 20:33
Цитата:
Патриции не берут в руки вилы , только плебеи.
111:
с вилами погибнешь и причем зазря..
с вилами погибнешь и причем зазря..
Патриции не берут в руки вилы , только плебеи.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.01.23 - 23:50
The Logical Song ( Lyrics ) Supertramp
Когда я был молод, жизнь казалась мне такой прекрасной, .
Чудесной, красивой, волшебной.
Казалось, что все птицы на деревьях поют так счастливо, .
Весело, шутливо наблюдая за мной.
Но потом меня отправили учиться мыслить здраво,
Быть рациональным, ответственным, практичным.
Мне показали мир, в котором я был таким зависимым,
Равнодушным, рациональным, циничным.
Иногда весь мир погружается в сон,
И вопросы становятся слишком трудными
Для такого простого человека.
Прошу, объясните, пожалуйста, чему мы научились,
Я понимаю, это звучит абсурдно,
Но скажите мне, кто я... ,
Следите за своими словами, а то вас назовут радикалом,
Либералом, фанатиком, преступником.
Поставьте здесь свою подпись, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенным,
Уважаемым, презентабельным овощем!
Ночью, когда весь мир погружается в сон,
Вопросы становятся слишком трудными
Для такого простого человека.
Прошу, объясните, пожалуйста, чему мы научились,
Я знаю, это звучит абсурдно,
Но скажите, пожалуйста, кто я...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.01.23 - 16:11
прочитал в другой газете
//Объявление о трехдневном туре в Костанай на 23 февраля
у россиян на это число выпадает несколько выходных)
на днях появилось в соцсетях одной из екатеринбургских турфирм.
Гостей города ждет обзорная экскурсия по Костанаю,
визит в историко-краеведческий музей, термапарк,
конезавод с дегустацией кумыса, шопинг и ужин,
представляющий национальную кухню. Стоимость тура от 15 900 рублей.//
четыре дня(три ночи),на автобусе.
Первый подобный тур успешно состоялся в декабре.
//изюминка программы - завершающий ужин-банкет с национальным блюдом бешбармак, национальными танцами и песнями.//
[Исправлено: alex_60, 31.01.2023 - 16:19]
//Объявление о трехдневном туре в Костанай на 23 февраля
у россиян на это число выпадает несколько выходных)
на днях появилось в соцсетях одной из екатеринбургских турфирм.
Гостей города ждет обзорная экскурсия по Костанаю,
визит в историко-краеведческий музей, термапарк,
конезавод с дегустацией кумыса, шопинг и ужин,
представляющий национальную кухню. Стоимость тура от 15 900 рублей.//
четыре дня(три ночи),на автобусе.
Первый подобный тур успешно состоялся в декабре.
//изюминка программы - завершающий ужин-банкет с национальным блюдом бешбармак, национальными танцами и песнями.//
[Исправлено: alex_60, 31.01.2023 - 16:19]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать