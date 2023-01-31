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«Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким Костанайской области о состоянии коммуникаций
«Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким Костанайской области о состоянии коммуникаций
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