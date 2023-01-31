Re: «Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким...

Отправлено: - 15:02

Птица гордая ёж Не полетит пока не пнёшь. Неужели управленцы не знают в каком состоянии находятся коммуникации? Не ходят по улицам? Не видят раскопы? Рудненского начальника водоканала так и кликали - Перекопыч. Неужели нужно было ждать указа вновь избранного президента, затем вновь избранного акима области, чтобы к июню провести исследования, затем к следующему июню разыграть тендер, и в феврале путем закупа из одного источника, (потому что тендер не состоялся) выбрать того кто попилит бюджет. А трубы? А причем тут трубы?