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≡ «Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким Костанайской области о состоянии коммуникаций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46073
«Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким Костанайской области о состоянии коммуникаций
Отправлено: 31.01.23 - 13:21
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Тема участившихся коммунальных аварий была затронута на совещании по итогам социально-экономического развития региона. Кумар АКСАКАЛОВ поручил акимам городов и районов до 1 июня обеспечить проведение полного технического обследования сетей.
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
85
Re: «Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким...
Отправлено: 31.01.23 - 13:21
#1
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Какие там обследования. Сходи на аварию спустись в яму вот и увидишь что там у нас внизу
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
85
Re: «Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким...
Отправлено: 31.01.23 - 13:27
#2
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Очередной матрос.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
683
Re: «Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким...
Отправлено: 31.01.23 - 13:32
#3
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Подскажите ему идею строительства тоннелей для магистральных трубопроводов. Сразу таких, чтобы туда машина могла заехать.
На столетия вперёд проблемы решены будут.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
367
Re: «Увидим фонтан воды и только там начинаем работать» - аким...
Отправлено: 31.01.23 - 15:02
#4
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Птица гордая ёж Не полетит пока не пнёшь. Неужели управленцы не знают в каком состоянии находятся коммуникации? Не ходят по улицам? Не видят раскопы? Рудненского начальника водоканала так и кликали - Перекопыч. Неужели нужно было ждать указа вновь избранного президента, затем вновь избранного акима области, чтобы к июню провести исследования, затем к следующему июню разыграть тендер, и в феврале путем закупа из одного источника, (потому что тендер не состоялся) выбрать того кто попилит бюджет. А трубы? А причем тут трубы?
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