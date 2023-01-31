Отправлено: - 11:25

Kairat stayer:

Недавно на чемпионате мира по шахматам в Алматы, ведущая иранская шахматистка участвовала без специальной одежды, с

Цитата:Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..