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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 731 из 731«1...729730731
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22496
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 10:02
#10951
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Цитата:
saba:
Немного так не понял, особенно 3000+3,3

А, там везде помножить
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 10:54
#10952
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Цитата:
Vit:
Израиль бомбит иран, это Путин виноват.


Нет, В.Путин не виноват. Между нынешним премьер-министром Израиля Б.Нетаньяху и В.Путиным сложились хорошие и дружеские отношения.

Дело в другом, США и Израиль опасаются, что Россия может оказать содействие Ирану в разработке ядерного оружия. При этом, во всех доктринах, документах Иран отмечает, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено. Поэтому Израиль, с целью ослабления Ирана, нанёс превентивный удар по объектам, где разрабатывают и выпускают оружие (баллистические ракеты беспилотники, лабаротории и.т.д.). ПВО наверняка РФ, однако, они не могут обнаружить и уничтожить ихние беспилотники и стелс истребители 5 поколения. Хотя последние могут запускать боезаряды, не входя в зоны обнаружения ПВО.

Следует учесть, что Иран несколько десятков лет, если не ошибаюсь более 40 лет под санкциями, под железным занавесом. До санкций, там было все нормально. Девушки и женщины носили классическую одежду, свобода слова и демократия присутствовало. Смотрели как мы всякие фильмы, клипы, все вещи называли своими именами и т.д.

Недавно полиция нравов задержало девушку, якобы лицо у нее было открыто. Впоследствии ее в участке избили, последняя от полученных травм скончалась. Были массовые акции, протесты, но режим Аятолл выстоял.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 11:00
#10953
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Недавно на чемпионате мира по шахматам в Алматы, ведущая иранская шахматистка участвовала без специальной одежды, с открытым лицом. Это для них не приемлемо, после турнира шахматистка уехала в Европу, опасаясь преследовании.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22496
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 11:25
#10954
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Цитата:
Kairat stayer:
Недавно на чемпионате мира по шахматам в Алматы, ведущая иранская шахматистка участвовала без специальной одежды, с

Когда Кадыров станет президентом России, думаю и там будет то же самое..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 11:59
#10955
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наверное я выродок, в свой выходной сижу и слушаю бэк стрит бойз, наверное надо было слушать российский рок, но увы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 12:08
#10956
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Цитата:
111:
Кадыров станет

Не думаю, знаю женщин Чечни, они могут думать по другому, но никогда своим мужчинам не позволят поступать против правил. Время тьмы пришло для нохчи, надеюсь они сами без нас справятся,я в них верю, они молодцы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.01.23 - 12:16
#10957
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Наверное они сами разберутся, сколько их знаю достойные мужчины и прекрасные женщины. В моей памяти было именно так, женщина по имени Петмат, это святая женщина, и не надо переубеждать меня в этом. для нас она была Фатима
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