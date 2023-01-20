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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18973
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.23 - 12:52
#8176
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Цитата:
drakon:
Нее, бич-пакетами, дали...


просто шикарно..
красиво жить не запретишь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18973
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.01.23 - 20:09
#8177
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решил почитать про вашего Шольца
ИП Панорама
"" Олаф Шольц: «Я являюсь прямым потомком Гитлера»""
Олаф Шольц так прокомментировал движение НАТО на Восток: "Это у нас семейное"

у вас пишут об этом?

[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 20:13]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.01.23 - 21:03
#8178
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Цитата:
alex_60:
у вас пишут об этом?

Конечно пишут... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18973
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.23 - 11:28
#8179
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Дракон праздники любит.
будет сегодня отмечать.
День Рождения.
чего?
ну это все знают.
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