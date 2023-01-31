Цитата:
Vit:
Израиль бомбит иран, это Путин виноват.
Нет, В.Путин не виноват. Между нынешним премьер-министром Израиля Б.Нетаньяху и В.Путиным сложились хорошие и дружеские отношения.
Дело в другом, США и Израиль опасаются, что Россия может оказать содействие Ирану в разработке ядерного оружия. При этом, во всех доктринах, документах Иран отмечает, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено. Поэтому Израиль, с целью ослабления Ирана, нанёс превентивный удар по объектам, где разрабатывают и выпускают оружие (баллистические ракеты беспилотники, лабаротории и.т.д.). ПВО наверняка РФ, однако, они не могут обнаружить и уничтожить ихние беспилотники и стелс истребители 5 поколения. Хотя последние могут запускать боезаряды, не входя в зоны обнаружения ПВО.
Следует учесть, что Иран несколько десятков лет, если не ошибаюсь более 40 лет под санкциями, под железным занавесом. До санкций, там было все нормально. Девушки и женщины носили классическую одежду, свобода слова и демократия присутствовало. Смотрели как мы всякие фильмы, клипы, все вещи называли своими именами и т.д.
Недавно полиция нравов задержало девушку, якобы лицо у нее было открыто. Впоследствии ее в участке избили, последняя от полученных травм скончалась. Были массовые акции, протесты, но режим Аятолл выстоял.