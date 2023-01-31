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≡ После замены котла в котельной с. Боровское в домах стало теплее, но не везде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46072
После замены котла в котельной с. Боровское в домах стало теплее, но не везде
Отправлено: 31.01.23 - 10:54
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В акимате считают - причины в том, что жители установили внутридомовые циркуляционные насосы, а сами многоквартирные дома в изношенном состоянии. Построили их в 1970-е годы. Нет теплоизоляции в подъездах, подвалах и квартирах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22496
Re: После замены котла в котельной с. Боровское в домах стало...
Отправлено: 31.01.23 - 10:54
#1
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Жить в деревне в многоэтажке, это такой фетиш?
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