Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 730 из 730«1...728729730
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 21:02
#10936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирка делает сам

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 21:03
#10937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золотые руки моей суженой

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 21:03
#10938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот выглядит

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 21:04
#10939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Теперь каждая страна, считающей себя "приличной" и прогрессивной будет иметь свою СВО, желательно на территории соседа.

Моду нынче задал Путин..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1161
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 21:33
#10940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11953
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 22:46
#10941
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1429
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 22:59
#10942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночь пройдёт наступит утро,
пройдёт утро, будет день,
День пройдёт наступит вечер,
Пройдёт вечер будет ночь....
А абрамсов так до сих пор никто и не видел. :lol:
ПС - но они уже там, я так думаю :lol:
И не только я. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 30.01.2023 - 23:02]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1161
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 23:12
#10943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А абрамсов так до сих пор никто и не видел

это уже в прошлом . не живете прошлым . живите в моменте
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1429
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 23:22
#10944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
живите в моменте


:lol:
Профайл
Страница 730 из 730«1...728729730
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS