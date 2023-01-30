Отправлено: - 19:37

111:

При существовании СССР коммунисты как правило: -не разворовывали имущество СССР. Отдельные случаи были, но эти исключения как раз и подтверждает это правило.

Цитата:Мы уже по второму кругу идём, как у глухих: - ты куда, в баню - нет , я в баню иду.