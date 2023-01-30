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≡ Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46069
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 09:52
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У нас много говорят, как мы успешно строим новый и справедливый Казахстан. Судя по существующей у нас системе выборов, могу сказать, что это, видимо, единственное, что осталось от советской системы в независимом Казахстане. Как при советской власти, так при Назарбаеве и сейчас все выборы предсказуемы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3799
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 19:37
#45
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Цитата:
111:
При существовании СССР коммунисты как правило: -не разворовывали имущество СССР. Отдельные случаи были, но эти исключения как раз и подтверждает это правило.


Мы уже по второму кругу идём, как у глухих: - ты куда, в баню - нет , я в баню иду.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22488
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 21:05
#46
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Цитата:
ACROS:
Мы уже по второму кругу идём,

Да, свои точки мнения выразили, этого хватает
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1250
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 21:32
#47
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Вот таки да , как В Одессе, поговорили и всё за мою точку зрения или против никто не сказал.
В общем все против?
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