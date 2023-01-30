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≡ Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46069
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 09:52
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У нас много говорят, как мы успешно строим новый и справедливый Казахстан. Судя по существующей у нас системе выборов, могу сказать, что это, видимо, единственное, что осталось от советской системы в независимом Казахстане. Как при советской власти, так при Назарбаеве и сейчас все выборы предсказуемы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1249
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 17:28
#30
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У меня пришла идея, я собираю голоса, за право жителей нашего города выбирать своего акима. Если я не прав юридически, надеюсь редакция меня поправит, если я не прав фактически то у меня не будет голосов. Всё справедливо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 17:44
#31
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Цитата:
ACROS:
СССР развалился в 1991 году. До

Нет, он начал валиться еще в 1985м.
Я же помню, все западное к нам начало приходить в виде жевачек и модерн токинга..
А вот снимать с себя ответственность, с миллионов, с тем чтобы свалить все на какого то Горбачева, ну это не совсем корректно.
Один он при всем желании не смог бы развалить, иначе кончил бы быстро, как Черненко или Андропов.
Его поддержал собственно кто, неужели не партия в этом разграблении народа?
Потом пришел коммунист Ельцин, с теми коммуняками, которым ничего не доставалось грабить, взяли власть и далее с Зюгановцами начали грабить и рушить страну.
Их объединяло одно, все были коммунистами, абсолютно, и поддерживали их коммунисты.
Ведь никто не пошел против..
Это мое мнение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 17:45
#32
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Цитата:
saba:
если я не прав фактически то у меня не будет голосов. Всё справедливо

У тебя будет.
Но мало..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3796
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 17:55
#33
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Цитата:
saba:


Я "за"- но, мне скоро, через год на пенсию. Смысла нет мне с вами на баррикады, против ветренных мельниц.
С внуками- в садик, в школу и так далее пенсионные дела.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3796
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:05
#34
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Цитата:
111:
никто не пошел против..


Железная , хвалённая, партийная дисциплина: - как вы не поймёте: - КПСС самораспустился в сентябре 1991 года - коммунисты уже не во власти - пришли "Дем.платформа" и прочие прозападные партии; Союз- развалился в декабре 1991 года; СССР - уже с 1992 года не было и с нового года начали грабить уже не СССР, а Республику Казахстан. При Союзе всё было на месте, всё принадлежало государству. Машкевич начал приватизировать ССГПО с 1992 года, бодаясь с Баженовым.

Да, с 1985 года , в результате резкого падения цен на нефть экономика СССР присела, но это были временные трудности, можно было перетерпеть и снова подьём ( цикличность экономики). Горбачёв со своей дурацкой политикой и довёл СССР до развала. ОН - один и виноват. Рыба гниёт с головы.

[Исправлено: ACROS, 30.01.2023 - 18:07]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3796
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:11
#35
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Цитата:
111:
пришел коммунист Ельцин


Ельцин вышел из партии, после октябрьского Пленума ЦК КПСС, кажеться 1987 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:17
#36
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Цитата:
ACROS:
Ельцин вышел из партии, после октябрьского Пленума ЦК КПСС, кажеться 1987 года.

Да помню я, что то он сжигал там, ну чтобы грабить, но коммунистом он так и остался..
Аналогия с фашистом.
Ну сожгет он свое удостоверение СС, и что, станет вдруг чистеньким?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:23
#37
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Цитата:
ACROS:
развалился в декабре 1991 года; ССС

Что что, но за один год ограбить так страну невозможно было..
И отнюдь не нефть была причиной.
Страны вон как то без нефти живут и газа, а производство какое было в СССР?
Не верю я в эти сказки, что придумали америкосы, мол это они развалили Союз.
Союз разваливали еще далеко до 91го, это когда в Артеке, по моему в 1987м заваруха какая то была и там что то пошло предательство среди школят, мол СССР это страна варваров..
А подвели к этому еще с середины 80х, когда устранили Андропова и Черненко гбшники.
Горбачев начал делать то, что он него и потребовала партия, грабь все и всех и чтобы это официально разрешить..
Но Запад да, сделали виноватым и одного Горбачева.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3796
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:24
#38
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Цитата:
111:
чтобы грабить,


Коммунисты - не грабили СССР, так как уже не было КПСС и не было СССР.

Государство Казахстан - грабили другие люди с 1992 года и вы прекрасно знаете КТО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:28
#39
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Цитата:
ACROS:
грабили другие люди с 1992 года и вы прекрасно знаете КТО.

Вот, те же самые коммунисты..
Которых поддержала партия, ставя их на руководящие посты при СССР.
Машкевичи да Чубайсы, лишь пользовались этим, они не идейные, простые торгаши.
Владели всем и владеют сейчас, это все таки коммунисты и теперь уже их дети и внуки..
Которых теперь выбрали они сами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:30
#40
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Это ответ тов. Воронину, который как оказывается не знает, почему выбрали грабителей и кто вообще их выбирал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:31
#41
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Но не казахстанский народ это точно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22464
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:34
#42
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Сперва там коммуниста Колбина вроде ставили, но тот хотел очередного геноцида в понимании казахстанцев, потому большое Зло поменяли на меньшее..
Но такое же коммунистическое Зло..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3796
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 18:45
#43
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Цитата:
111:
это все таки коммунисты


Неправильная трактовка: - вот вы бывший дружбинец, сечас живёте в городе и если вы что совершите, не будут говорить же - совершил дружбинец - скажут совершил житель города.
Все те КТО разворовал имущество бывшего СССР , да может когда то и состояли в КПСС, но после этого они состояли и в "Отан", затем и в "Нур-Отан", или в "НДР" затем и в "Единой России": - значит разворовали члены этих , нынешних партии.
При существовании СССР коммунисты как правило: -не разворовывали имущество СССР.
Отдельные случаи были, но эти исключения как раз и подтверждает это правило.
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