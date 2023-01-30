Отправлено: - 18:28

ACROS:

грабили другие люди с 1992 года и вы прекрасно знаете КТО.

Цитата:Вот, те же самые коммунисты..Которых поддержала партия, ставя их на руководящие посты при СССР.Машкевичи да Чубайсы, лишь пользовались этим, они не идейные, простые торгаши.Владели всем и владеют сейчас, это все таки коммунисты и теперь уже их дети и внуки..Которых теперь выбрали они сами.