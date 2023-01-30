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≡ Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46067
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 09:52
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У нас много говорят, как мы успешно строим новый и справедливый Казахстан. Судя по существующей у нас системе выборов, могу сказать, что это, видимо, единственное, что осталось от советской системы в независимом Казахстане. Как при советской власти, так при Назарбаеве и сейчас все выборы предсказуемы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 09:52
#1
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Цитата:
Почему у нас тридцать лет был культ президента-полубога?

Хочется спросить умудренного опытом и годами тов. Воронина, кто позволил..
Только немного поправив его.
Не Полубога, нет.
Зря вы так, тов.Воронин.
А прежде всего коммуниста.
Из той партии, что нас ограбила в СССР, ограбила страну и развалила ее.
Именно оттуда, тов.Воронин, именно оттуда.
Именно коммунисты грабили и продолжают делать это и почему же?
Почему они до сих пор правят нами?
Не потому ли что кто то открыто любил советскую продажную власть вместе со всеми коммунистами и восхвалял их?
И да, кто позволил коммунистам, развалившим страну, ограбившим тогда нас, править нами?
Кто это слабое звено?
Может вы тов. Воронин знаете?
Вы были как вроде тогда уже взрослым?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 10:02
#2
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Цитата:
Просто не хотят этого делать. Боятся, что потянется длинный хвост и полетят головы у больших чиновников, находящихся у власти до сих пор.

Европейцам, конечно же вы их имеете в виду, буквально глубоко плевать, чьи там головы полетят у нас и кто в очередной раз внезапно помрет, как Рахат или Айсултан.
У них свои прагматичные дела, скупать по дешевке нефть, газ, цветные металлы..
Раз вы сами не хотите этого делать, почему за вас это делать обязан кто то другой?
Когда мы перестанем перекладывать свою личную ответственность на других, тем более на капиталистический Запад?
Вроде как он многим тут не нравится и вам в том числе, или ошибаюсь?
Почему за нас должен кто то решать, но не мы?
Завтра нас захотят сделать грубо говоря "мобиками" и отправят на смерть, тоже будем молчать?
Как думаете?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1002
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 13:44
#3
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Цитата:
111:
Из той партии, что нас ограбила в СССР, ограбила страну и развалила ее.

Вот он, ярчайший результат работы финансируемых из-за бугра 200 с лишним НПО.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4343
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 13:44
#4
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Я думал, что потом автор напишет, как хорошо было во времена СССР... 8-)
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4343
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 13:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Вот он, ярчайший результат работы финансируемых из-за бугра 200 с лишним НПО.

Да, 111 на эти деньги хаты скупил и до сих пор жирует!))) ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5833
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 14:28
#6
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И да, кто позволил коммунистам, развалившим
Я просил бы уважаемого комментатора не смешивать мух и котлет, указывать кто конкретно украл и развалил, являясь коммунистом я остался им, не переобувался на ходу и никогда ни у кого ничего не воровал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 14:58
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
указывать кто конкретно украл и развалил,

Вот и понятно, пришли защитники коммунистов.
Которые в том далеком 80 каком то году и выбрали действующую власть из своих же..
И начали спокойно грабить страну под названием Советы..
Вот один выборщик и нарисовался.
А тов. Воронин спрашивает, почему..
Вот потому то, потому..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
241
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 15:00
#8
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Только массовая ̶к̶а̶с̶т̶р̶а̶ц̶и̶я̶ люстрация нуротановцев-аманатовцев, спасет страну от хаоса

[Исправлено: Ильяс, 30.01.2023 - 15:02]

[Исправлено: Ильяс, 30.01.2023 - 15:03]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 15:09
#9
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Цитата:
Дантист:
Вот он, ярчайший результат работы финансируемых

Хм..
Может все таки тех коммунистов, что были во власти и развалили Союз, сев после каждый на свое место, чтоб воровать в 15 раз больше и сидеть по пол жизни на троне?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1002
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 15:41
#10
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111 я вообще то тебя имел ввиду. Которого СССР ограбила до нитки и продолжает грабить. В поземном переходе на хлеб зарабатываешь с тех пор?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3786
Re: Николай ВОРОНИН: Нет никакого Нового Казахстана
Отправлено: 30.01.23 - 15:54
#11
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Цитата://выборы нового акима нашей области//
Цитата://с выборами сенатора и нового акима области.//

И Воронин и Денисов страдают неточностью при написании статей: - акима области депутаты маслихатов НЕ ВЫБИРАЮТ, а дают СОГЛАСИЕ на назначение. Акима назначает Президент.
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