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Просто не хотят этого делать. Боятся, что потянется длинный хвост и полетят головы у больших чиновников, находящихся у власти до сих пор.

Цитата:Европейцам, конечно же вы их имеете в виду, буквально глубоко плевать, чьи там головы полетят у нас и кто в очередной раз внезапно помрет, как Рахат или Айсултан.У них свои прагматичные дела, скупать по дешевке нефть, газ, цветные металлы..Раз вы сами не хотите этого делать, почему за вас это делать обязан кто то другой?Когда мы перестанем перекладывать свою личную ответственность на других, тем более на капиталистический Запад?Вроде как он многим тут не нравится и вам в том числе, или ошибаюсь?Почему за нас должен кто то решать, но не мы?Завтра нас захотят сделать грубо говоря "мобиками" и отправят на смерть, тоже будем молчать?Как думаете?