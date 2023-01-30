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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 14:52
#10921
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Очередное военное преступление России
Сегодня расстрел жилого дома в Харькове

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 14:53
#10922
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Есть погибшие и раненые мирные жители

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 15:01
#10923
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Скорбь и отчаяние..
Именно этого хотят оккупанты, чтобы народ побежал к ним и встал на колени..



Но этого не будет..
Наши деды тоже не сдавались немецким оккупантам, как и народ Украины не сдастся сейчас, как бы трудно это не было..

[Исправлено: 111, 30.01.2023 - 15:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 15:06
#10924
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Цитата:
YESNO:
Чужой против Хищника .

Властелин Колец.
Орки против людей..
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