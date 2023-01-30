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≡ Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46067
Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области
Отправлено: 30.01.23 - 12:46
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После ухода из управления Зауре Байменовой ее обязанности исполняла Айман ИБРАЕВА. С 26 января, по распоряжению акима региона Кумара Аксакалова, Ибраеву официально назначили руководителем.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8986
Re: Нового руководителя управления образования назначили в...
Отправлено: 30.01.23 - 12:46
#1
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Учила меня русскому языку и литературе в 8-9 классах в ТЭШЛ... правда давно... 92-94 годы. Грамотный, рассудительный педагог была.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4343
Re: Нового руководителя управления образования назначили в...
Отправлено: 30.01.23 - 13:41
#2
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Цитата:
yudjin:
Учила меня русскому языку и литературе в 8-9 классах в ТЭШЛ... правда давно... 92-94 годы. Грамотный, рассудительный педагог была.

Потом расскажешь, портит ли власть людей?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
241
Re: Нового руководителя управления образования назначили в...
Отправлено: 30.01.23 - 13:44
#3
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интЭресно, она тоже будет запрещать вести видеофиксацию на выборах, как Байменова?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области
Отправлено: 30.01.23 - 15:04
#4
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Цитата:
bgb:
Потом расскажешь, портит ли власть людей

Про уходящих он говорит так всегда.
Помню с каким трепетом ждали Кулагина и как потом начали его хаять..
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