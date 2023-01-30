Отправлено: - 15:01

[Исправлено: 111, 30.01.2023 - 15:02]

Скорбь и отчаяние..Именно этого хотят оккупанты, чтобы народ побежал к ним и встал на колени..Но этого не будет..Наши деды тоже не сдавались немецким оккупантам, как и народ Украины не сдастся сейчас, как бы трудно это не было..