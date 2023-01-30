Отправлено: - 14:02

YESNO:

Крупнокалиберный Переполох

Цитата:Надо было назвать канал Паники нет..Не знаю, они там всегда сперва паникуют, но пока что мы не видим конкретно подбитые танки, а они должны быть по любому, если уже поступили.