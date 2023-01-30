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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7266
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:49
#10906
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Цитата:
111:
Все с тобой ясно..

------А с тобой --- тем более . Га диване легко рассуждать ..А ехать ----страшно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:52
#10907
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Кое что для приятного сна

В Турции мужик, уличивший жену в измене, поймал любовника. Думаете избил? Нет. Он изнасиловал его, заставил одеть женское платье и в таком виде заснял его на камеру. Хороший брак и конкурсы интересные.👉 Топор +18. Подписаться
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1154
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:54
#10908
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Цитата:
111:
У Z-патриотов и Ждунов

На двоичных морок навести проще простого, целая наука есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:54
#10909
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Ну и причем тут Иран

⚡️В Иране опять бавовнаИранские каналы сообщают о взрывах в городе Мехабад. Также появилась информация, что ВВС нанесли авиаудары по 6 машинам КСИР возле г. Абу Камаль на границе Ирака и Сирии. Ждем официальную инфу.Инсайдер UA  | Подписаться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:56
#10910
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Цитата:
YESNO:
целая наука есть.

Да тут никакой науки и не надо.
Нужно просто иметь хитрые зады, да любовь к бункерному.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:59
#10911
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Джо Метени - маньяк, который расчленял тела, смешивал человеческое мясо с плотью животных и делал котлеты для бургеров и бутербродов, угощая ими клиентов своего кафе.Фоторужьё
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 03:02
#10912
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 08:34
#10913
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Ну и на утро, Оскар и Дудь


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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1154
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 11:36
#10914
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1154
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 12:05
#10915
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Крупнокалиберный Переполох

Думаю, все экипажи уже обучены и танки уже поставлены Украине, все истории про будущие поставки не более, чем попытка объяснить их появление на фронте.

п.си
Не я один так думаю .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1154
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 12:50
#10916
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 14:00
#10917
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Цитата:
YESNO:

Хорошая игрушка, сродни джевелину, а вот как она против ТОУ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 14:02
#10918
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Цитата:
YESNO:
Крупнокалиберный Переполох

Надо было назвать канал Паники нет..
Не знаю, они там всегда сперва паникуют, но пока что мы не видим конкретно подбитые танки, а они должны быть по любому, если уже поступили.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1154
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 14:25
#10919
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Цитата:
111:
Хорошая игрушка

Чужой против Хищника .Адский конвейер по переработки ненужной плоти .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22453
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 14:51
#10920
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Мариуполь до русского мира и после

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