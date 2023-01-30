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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 727 из 728«1...725726727728»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:35
#10891
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Цитата:
111:
За себя, это значит за бункерного..

---Сам придумал , или кто подсказал ?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1149
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:36
#10892
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Цитата:
111:
Немцы давно стали тяжелыми то..

Да я про игру, какие танки в ветке были.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:37
#10893
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Тынц..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:38
#10894
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Цитата:
YESNO:
Да я про игру, какие танки в ветке были

А, легкие, понял
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:38
#10895
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Цитата:
111:
Ты напился?

---А ты наливал ? Жаль ты далеко , а то в трубочку дыхнул бы :lol: :lol: ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1149
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:40
#10896
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Цитата:
111:
Бункерный есть и хорошо

Да что ты к молниеотводу прицепился. У него одно желание. Вон его друганы норм. Весь набор - яхты, тёлки, кокаин. Раньше был. Сейчас уже нет. Что то вычеркнули.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:41
#10897
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Как пропагандисты радуются, что за них гибнут их дети..


В Забайкалье с гордостью рассказали о выпускниках школы, погибших на [спецоперации]В школе  №28 города Борзя открыли «парты героев», посвящённые бывшим ученикам, которые погибли в Украине.«Ребята выбрали правильное решение — пожертвовать своими жизнями», ведь они «любят свою родину», - прокомментировала участие выпускников в [спецоперации] местная чиновница.Диссидент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:42
#10898
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Цитата:
YESNO:
кокаин. Раньше был. Сейчас уже

Сейчас с Афган а тоннами прет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:43
#10899
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Цитата:
111:
Тебе что, надо именно это слово,

---Да , именно так , и никак иначе .Цитата:
111:
что не верю, что там все спокойно, так ведь?

----Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) , посмотри своими глазами . Но ты же боишься .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:45
#10900
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Дискобол , он и есть дискобол .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:46
#10901
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⚡️Американские танки Abrams будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года, — The Washington Post👉 Топор Live. Подписаться
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1149
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:46
#10902
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Цитата:
111:
Как пропагандисты


В пучине идеологии зла , честь и свобода важнее той жизни к которой вас принуждают с детства .

Как только голоса государства начинают взывать к вашему патриотизму знайте что они готовятся вас убивать быстро и эффективно.

Тяжело жить в эпоху сломанного времени и кривых зеркал когда ложь правит миром ©
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:46
#10903
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Скоро 12, у тебя 3 часа . я- спать ,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22441
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:48
#10904
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Цитата:
Гога:
Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) ,

Начинается..
Перевернуть все и вытащить себя на посмешище передо мной..
Нормально..
Все с тобой ясно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:48
#10905
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Цитата:
YESNO:

----!!! Совершенно верно
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