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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:35
Цитата:
---Сам придумал , или кто подсказал ?
111:
За себя, это значит за бункерного..
За себя, это значит за бункерного..
---Сам придумал , или кто подсказал ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:36
Цитата:
Да я про игру, какие танки в ветке были.
111:
Немцы давно стали тяжелыми то..
Немцы давно стали тяжелыми то..
Да я про игру, какие танки в ветке были.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:37
Тынц..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:38
Цитата:
А, легкие, понял
YESNO:
Да я про игру, какие танки в ветке были
Да я про игру, какие танки в ветке были
А, легкие, понял
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:38
Цитата:
---А ты наливал ? Жаль ты далеко , а то в трубочку дыхнул бы
111:
Ты напился?
Ты напился?
---А ты наливал ? Жаль ты далеко , а то в трубочку дыхнул бы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:40
Цитата:
Да что ты к молниеотводу прицепился. У него одно желание. Вон его друганы норм. Весь набор - яхты, тёлки, кокаин. Раньше был. Сейчас уже нет. Что то вычеркнули.
111:
Бункерный есть и хорошо
Бункерный есть и хорошо
Да что ты к молниеотводу прицепился. У него одно желание. Вон его друганы норм. Весь набор - яхты, тёлки, кокаин. Раньше был. Сейчас уже нет. Что то вычеркнули.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:41
Как пропагандисты радуются, что за них гибнут их дети..
В Забайкалье с гордостью рассказали о выпускниках школы, погибших на [спецоперации]В школе №28 города Борзя открыли «парты героев», посвящённые бывшим ученикам, которые погибли в Украине.«Ребята выбрали правильное решение — пожертвовать своими жизнями», ведь они «любят свою родину», - прокомментировала участие выпускников в [спецоперации] местная чиновница.Диссидент
В Забайкалье с гордостью рассказали о выпускниках школы, погибших на [спецоперации]В школе №28 города Борзя открыли «парты героев», посвящённые бывшим ученикам, которые погибли в Украине.«Ребята выбрали правильное решение — пожертвовать своими жизнями», ведь они «любят свою родину», - прокомментировала участие выпускников в [спецоперации] местная чиновница.Диссидент
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:42
Цитата:
Сейчас с Афган а тоннами прет
YESNO:
кокаин. Раньше был. Сейчас уже
кокаин. Раньше был. Сейчас уже
Сейчас с Афган а тоннами прет
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:43
Цитата:
---Да , именно так , и никак иначе .Цитата:
----Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) , посмотри своими глазами . Но ты же боишься .
111:
Тебе что, надо именно это слово,
Тебе что, надо именно это слово,
---Да , именно так , и никак иначе .Цитата:
111:
что не верю, что там все спокойно, так ведь?
что не верю, что там все спокойно, так ведь?
----Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) , посмотри своими глазами . Но ты же боишься .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:45
Дискобол , он и есть дискобол .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:46
⚡️Американские танки Abrams будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года, — The Washington Post👉 Топор Live. Подписаться
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:46
Цитата:
В пучине идеологии зла , честь и свобода важнее той жизни к которой вас принуждают с детства .
Как только голоса государства начинают взывать к вашему патриотизму знайте что они готовятся вас убивать быстро и эффективно.
Тяжело жить в эпоху сломанного времени и кривых зеркал когда ложь правит миром ©
111:
Как пропагандисты
Как пропагандисты
В пучине идеологии зла , честь и свобода важнее той жизни к которой вас принуждают с детства .
Как только голоса государства начинают взывать к вашему патриотизму знайте что они готовятся вас убивать быстро и эффективно.
Тяжело жить в эпоху сломанного времени и кривых зеркал когда ложь правит миром ©
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:46
Скоро 12, у тебя 3 часа . я- спать ,
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:48
Цитата:
Начинается..
Перевернуть все и вытащить себя на посмешище передо мной..
Нормально..
Все с тобой ясно..
Гога:
Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) ,
Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) ,
Начинается..
Перевернуть все и вытащить себя на посмешище передо мной..
Нормально..
Все с тобой ясно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 02:48
Цитата:
----!!! Совершенно верно
YESNO:
----!!! Совершенно верно
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