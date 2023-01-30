Отправлено: - 02:43

111:

Тебе что, надо именно это слово,

111:

что не верю, что там все спокойно, так ведь?

Цитата:---Да , именно так , и никак иначе .Цитата:----Так тебе предлагают , и даже спонсируют - поезжай ОДИН (Амирку не впутывай) , посмотри своими глазами . Но ты же боишься .