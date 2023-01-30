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Украины компанией General Dynamics, их поставка может затянуться более чем на год

Цитата:Это новые танки, там же очередь на абрамсы, полякам и еще кому то делают.Зато полно леопардов и французских лекреков, тоже хорошая машина..