Прогноз на 5 дней
переменная облачность-19°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 99% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3.08 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 723 из 723«1...721722723
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:04
#10831
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

---Сообщи , куда ты хочешь поехать
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:05
#10832
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Поскольку производиться танки будут специально для Украины компанией General Dynamics, их поставка может затянуться более чем на год, писали американские СМИ.//
источник BBC
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:08
#10833
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Украины компанией General Dynamics, их поставка может затянуться более чем на год

Это новые танки, там же очередь на абрамсы, полякам и еще кому то делают.
Зато полно леопардов и французских лекреков, тоже хорошая машина..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:08
#10834
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
----Сдрейфил , несмотря на спонсорскую , --- так прямо и скажи ---- оч.........жим -жим
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1137
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:10
#10835
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
американские СМИ

Эти американские СМИ которые поливают друг друга своими фейк новостями принадлежат одно группе, блэкрок вроде. Они вам любую реальность создадут.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:11
#10836
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это новые танки,

Это была инфа для неясно! -да -нет который. походу не определился :lol: Одним да, другим нет.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:11
#10837
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты просил меня прийти на футбол как то, и почему то не пришел..

---Я!!!!Тебя !!!Дружище , я такой глупости , в отличии от некоторых , не мог писать - так как уже находился уже здесь , ну а ты в Кустанае .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:12
#10838
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
ти американские СМИ которые поливают друг друга своими фейк новостями принадлежат одно группе, блэкрок вроде. Они вам любую реальность создадут.

Ну вы типа знаете всё досконально? не смешите мои белые тапочки. :lol:
Профайл
Страница 723 из 723«1...721722723
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, 111, YESNO, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS