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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:43
Цитата:
В смысле необученных. Там как в gta 5, все просто. И самое главное экипаж живой остаётся при взрыве боекомплекта. Кстати смотрел на т72 куда башня улетает.
111:
просто в необученных руках
просто в необученных руках
В смысле необученных. Там как в gta 5, все просто. И самое главное экипаж живой остаётся при взрыве боекомплекта. Кстати смотрел на т72 куда башня улетает.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:43
Цитата:
Да ну, как докторскую защитили? откуда инфа?
//США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе.// шутник однако
YESNO:
Две недели. Уже обучилм. Давно уже привезли.
Две недели. Уже обучилм. Давно уже привезли.
Да ну, как докторскую защитили? откуда инфа?
//США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе.// шутник однако
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:45
Цитата:
Ну не знаю, ьам как вроде электроника как на Петриотах, сбор информации и все такое.
А Пэтриоты по моему еще не поступили, идет обучение, может ошибаюсь
YESNO:
Там как в gta 5,
Там как в gta 5,
Ну не знаю, ьам как вроде электроника как на Петриотах, сбор информации и все такое.
А Пэтриоты по моему еще не поступили, идет обучение, может ошибаюсь
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:46
Цитата:
____Марик , у тебя компот в голове ??? Я сюда приехал просто жить . Я 55 лет прожил в Кустанае .Но тебе этого не понять .
111:
Для вас россиян,
Для вас россиян,
____Марик , у тебя компот в голове ??? Я сюда приехал просто жить . Я 55 лет прожил в Кустанае .Но тебе этого не понять .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:49
Цитата:
----Это не лес , это лесопосадки
111:
Бегаем по лесу..
Бегаем по лесу..
----Это не лес , это лесопосадки
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:50
О чём не говорится, так это о том что абрамсы, жрут керосин и сложны в управлении. Это не танки а мишени.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:51
Цитата:
Да уж. Мало что они там скажут вам. Слушайте больше. Хаха. Ну вы даёте. Верить тому что скажут официальные лица. Двоичные одним словом.
Да ещё летом в штатах движ начался, их же не просто так в коробке перевезти. И в Европе везли на жд платформах.
Эл-починно:
шутник однако
шутник однако
Да уж. Мало что они там скажут вам. Слушайте больше. Хаха. Ну вы даёте. Верить тому что скажут официальные лица. Двоичные одним словом.
Да ещё летом в штатах движ начался, их же не просто так в коробке перевезти. И в Европе везли на жд платформах.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:53
Цитата:
Так помню было с противорадарками ракетами AGM-88 , их тоже втихую поставили
YESNO:
Да ещё летом в штатах движ начался
Да ещё летом в штатах движ начался
Так помню было с противорадарками ракетами AGM-88 , их тоже втихую поставили
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:53
Цитата:
--Она что , стыдится идти рядом с тобой ?? Типа ---фейсом не вышел ???
111:
Иду покорно за своей
Иду покорно за своей
--Она что , стыдится идти рядом с тобой ?? Типа ---фейсом не вышел ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:54
Цитата:
Это боевая машина современная, но на какой коэффициент iq она должна быть рассчитана. Ага пол года учиться. Эта не станция связи какая то.
Эл-починно:
сложны в управлении
сложны в управлении
Это боевая машина современная, но на какой коэффициент iq она должна быть рассчитана. Ага пол года учиться. Эта не станция связи какая то.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:55
Цитата:
Речь о танковых боях не идет.
Вообще не было ни одного танкового боя между украинскими и российскими танками.
Эл-починно:
Это не танки а мишени.
Это не танки а мишени.
Речь о танковых боях не идет.
Вообще не было ни одного танкового боя между украинскими и российскими танками.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:55
Цитата:
----Сдрейфил , несмотря на спонсорскую , --- так прямо и скажи ---- оч.........жим -жим
111:
Потому то наверно и не стоит сегодня лететь в российских городок Бахмут.
Потому то наверно и не стоит сегодня лететь в российских городок Бахмут.
----Сдрейфил , несмотря на спонсорскую , --- так прямо и скажи ---- оч.........жим -жим
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:00
Цитата:
---Куда ??? Скажи - я тебе всю логистику сделаю .. Просто только на словах смелый .
111:
Туда никак не доедешь, через Европу?
Туда никак не доедешь, через Европу?
---Куда ??? Скажи - я тебе всю логистику сделаю .. Просто только на словах смелый .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:02
Цитата:
Ну оно то понятно, вам верить нужно. Мало что там официальные лица скажут. Оно то понятно.
YESNO:
уж. Мало что они там скажут вам. Слушайте больше. Хаха
уж. Мало что они там скажут вам. Слушайте больше. Хаха
Ну оно то понятно, вам верить нужно. Мало что там официальные лица скажут. Оно то понятно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:04
Цитата:
Ты просил меня прийти на футбол как то, и почему то не пришел..
Гога:
только на словах смелый .
только на словах смелый .
Ты просил меня прийти на футбол как то, и почему то не пришел..
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