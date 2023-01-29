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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 722 из 723«1...720721722723»
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Куратор темы: 111
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1137
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:43
#10816
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Цитата:
111:
просто в необученных руках

В смысле необученных. Там как в gta 5, все просто. И самое главное экипаж живой остаётся при взрыве боекомплекта. Кстати смотрел на т72 куда башня улетает.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:43
#10817
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Цитата:
YESNO:
Две недели. Уже обучилм. Давно уже привезли.

Да ну, как докторскую защитили? откуда инфа?
//США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе.// шутник однако :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:45
#10818
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Цитата:
YESNO:
Там как в gta 5,

Ну не знаю, ьам как вроде электроника как на Петриотах, сбор информации и все такое.
А Пэтриоты по моему еще не поступили, идет обучение, может ошибаюсь
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:46
#10819
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Цитата:
111:
Для вас россиян,

____Марик , у тебя компот в голове ??? Я сюда приехал просто жить . Я 55 лет прожил в Кустанае .Но тебе этого не понять .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:49
#10820
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Цитата:
111:
Бегаем по лесу..

----Это не лес , это лесопосадки
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:50
#10821
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О чём не говорится, так это о том что абрамсы, жрут керосин и сложны в управлении. Это не танки а мишени. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1137
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:51
#10822
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Цитата:
Эл-починно:
шутник однако

Да уж. Мало что они там скажут вам. Слушайте больше. Хаха. Ну вы даёте. Верить тому что скажут официальные лица. Двоичные одним словом.
Да ещё летом в штатах движ начался, их же не просто так в коробке перевезти. И в Европе везли на жд платформах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:53
#10823
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Цитата:
YESNO:
Да ещё летом в штатах движ начался

Так помню было с противорадарками ракетами AGM-88 , их тоже втихую поставили
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:53
#10824
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Цитата:
111:
Иду покорно за своей

--Она что , стыдится идти рядом с тобой ?? Типа ---фейсом не вышел ???
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1137
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:54
#10825
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Цитата:
Эл-починно:
сложны в управлении

Это боевая машина современная, но на какой коэффициент iq она должна быть рассчитана. Ага пол года учиться. Эта не станция связи какая то.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:55
#10826
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Цитата:
Эл-починно:
Это не танки а мишени.

Речь о танковых боях не идет.
Вообще не было ни одного танкового боя между украинскими и российскими танками.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 23:55
#10827
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Цитата:
111:
Потому то наверно и не стоит сегодня лететь в российских городок Бахмут.

----Сдрейфил , несмотря на спонсорскую , --- так прямо и скажи ---- оч.........жим -жим
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:00
#10828
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Цитата:
111:
Туда никак не доедешь, через Европу?

---Куда ??? Скажи - я тебе всю логистику сделаю .. Просто только на словах смелый .
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:02
#10829
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Цитата:
YESNO:
уж. Мало что они там скажут вам. Слушайте больше. Хаха

Ну оно то понятно, вам верить нужно. Мало что там официальные лица скажут. Оно то понятно. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.01.23 - 00:04
#10830
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Цитата:
Гога:
только на словах смелый .

Ты просил меня прийти на футбол как то, и почему то не пришел..
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