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Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46063
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 10:20
27 января в областной филармонии прошел очередной концерт камерного оркестра. Перед его началом я была приятно удивлена, увидев перед входом в зрительный зал группу школьников, это был один из классов городской школы. Дети в таком составе на вечернем концерте - случай редчайший
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13436
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 18:42
Цитата:
ну жрут то не шашлыки с селедкой
а типичные по американским образцам поп корны и колы
в америке кинотеатры во время поняли что запрет на поедание не действует, посетители всеровно втихоря проносят и хомячат в темноте,а если брать во внимание что раньше фильмы были по 3 а то и 4 часа и не всегда захватывающие то людям без антракта естественно хотелось что-то перекусить(сразу вспоминаю монолог-воспоминание Невинного в фильме "старый новый год" как они с женой в кино брали палку колбасы и булку хлеба и ели на заднем ряду)))
вот кинотеатры решили что если нельзя победить то надо возглавить
и ввели культуру поедания поп корна и газировки в зале
и маржа со снеков стала чуть ли не больше чем от продажи самих билетов))
бизнес!
ну а культура поедания у каждого своя
кто-то как чмо жрет с набитым ртом шелестит и гагагчит в голос над каждым кадром в фильме
кто то ест относительно культурно
опять же если человека бесят жрущие то лучше всетаки смотреть кино дома либо брать билеты на последний или отдельный ряд с диванами
Цитата:
холл в марте принадлежит кинотеатру и там же где ты покупаешь билеты там же продают и поп корн и газировку с пивом к фильму
можно конечно вообще спуститься в супермаркет и набрать чипсов или беляшей)) запрета нет Цитата:
опять же если тебе не нравятся кашляющие в автобусе едь на такси
не любишь чавкающих в столовой, кушай дома
культуру поведения не изменить хоть зазамечайся, все ровно следом придет такой же и будет кашлять или шмыгать
Добринцофф:
Мне то же это не понять,кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?
Мне то же это не понять,кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?
ну жрут то не шашлыки с селедкой
а типичные по американским образцам поп корны и колы
в америке кинотеатры во время поняли что запрет на поедание не действует, посетители всеровно втихоря проносят и хомячат в темноте,а если брать во внимание что раньше фильмы были по 3 а то и 4 часа и не всегда захватывающие то людям без антракта естественно хотелось что-то перекусить(сразу вспоминаю монолог-воспоминание Невинного в фильме "старый новый год" как они с женой в кино брали палку колбасы и булку хлеба и ели на заднем ряду)))
вот кинотеатры решили что если нельзя победить то надо возглавить
и ввели культуру поедания поп корна и газировки в зале
и маржа со снеков стала чуть ли не больше чем от продажи самих билетов))
бизнес!
ну а культура поедания у каждого своя
кто-то как чмо жрет с набитым ртом шелестит и гагагчит в голос над каждым кадром в фильме
кто то ест относительно культурно
опять же если человека бесят жрущие то лучше всетаки смотреть кино дома либо брать билеты на последний или отдельный ряд с диванами
Цитата:
Добринцофф:
В кинотеатре ничего не продают,там кино показывают,а в холле если поискать то можно и презервативы купить и что теперь....
В кинотеатре ничего не продают,там кино показывают,а в холле если поискать то можно и презервативы купить и что теперь....
холл в марте принадлежит кинотеатру и там же где ты покупаешь билеты там же продают и поп корн и газировку с пивом к фильму
можно конечно вообще спуститься в супермаркет и набрать чипсов или беляшей)) запрета нет Цитата:
Добринцофф:
Меня то же смущают,я не чавкаю в кино,самолёте и даже в плацкартном вагоне ,рядом со мной приятно сидеть другим людям,это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?
Меня то же смущают,я не чавкаю в кино,самолёте и даже в плацкартном вагоне ,рядом со мной приятно сидеть другим людям,это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?
опять же если тебе не нравятся кашляющие в автобусе едь на такси
не любишь чавкающих в столовой, кушай дома
культуру поведения не изменить хоть зазамечайся, все ровно следом придет такой же и будет кашлять или шмыгать
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3784
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 19:17
Цитата:
Насчёт подписки - это да, это "святое" - как же без бюджетников, вы же поголовно обязаны бюджету - он вас кормит, поит и свет в окно и прочее.
Такое же святое как и наверное, "направленное" голосование на выборах или этого уже нет- всё таки мы уже как бы в другом Казахстане, в новом и справедливом, во второй республике вроде??
Алиса:
насильная" подписка на газеты
насильная" подписка на газеты
Насчёт подписки - это да, это "святое" - как же без бюджетников, вы же поголовно обязаны бюджету - он вас кормит, поит и свет в окно и прочее.
Такое же святое как и наверное, "направленное" голосование на выборах или этого уже нет- всё таки мы уже как бы в другом Казахстане, в новом и справедливом, во второй республике вроде??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3784
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 19:30
Цитата:
Вроде вы были недовольны тем что дети вели себя непристойно и мешали истинным поклонникам наслаждаться концертом, теперь вы их защищаете. Не думаю что они изначально горели желанием попасть на концерт.
Цитата:
Вы правы, Гаврошев не мае. На баррикады редко кто пойдёт, если только из-за армянских машин, но и сама власть тоже этим не страдает, хотя бы сама за себя - ни один депутат Мажлиса не вмешался в ситуацию с массовыми беспорядками в январе месяце, за это их даже упрекнул корреспондент программы Атамекн-бизнес, зато как они БОДРО недавно отчитались о своей работе в Мажлисе за два электорального года, правда не упомянув про Кантар.
Ильзира:
педагог зря вела детей на концерт камерной музыки считаю необоснованными,
педагог зря вела детей на концерт камерной музыки считаю необоснованными,
Вроде вы были недовольны тем что дети вели себя непристойно и мешали истинным поклонникам наслаждаться концертом, теперь вы их защищаете. Не думаю что они изначально горели желанием попасть на концерт.
Цитата:
Ильзира:
но сам не сделает ничего для улучшения ситуации
но сам не сделает ничего для улучшения ситуации
Вы правы, Гаврошев не мае. На баррикады редко кто пойдёт, если только из-за армянских машин, но и сама власть тоже этим не страдает, хотя бы сама за себя - ни один депутат Мажлиса не вмешался в ситуацию с массовыми беспорядками в январе месяце, за это их даже упрекнул корреспондент программы Атамекн-бизнес, зато как они БОДРО недавно отчитались о своей работе в Мажлисе за два электорального года, правда не упомянув про Кантар.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22373
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 19:31
Цитата:
Я уже озвучил позицию, я до сих пор , а сейчас полных годков мне 52, это помню и благодарен нашим учителям.
Ильзира:
Более того, уверена, что спустя годы дети будут вспоминать об этом событии,
Более того, уверена, что спустя годы дети будут вспоминать об этом событии,
Я уже озвучил позицию, я до сих пор , а сейчас полных годков мне 52, это помню и благодарен нашим учителям.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9156
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 20:36
Цитата:
Ну почему же не изменить,это всё в детстве прививается.
Я когда был маленький мы очень часто ездили на поезде из Кустаная в Барановичи,дорога 3 дня с пересадкой, да не всегда в купе и родители мне объясняли ,что такое хорошо ,что такое плохо и как себя вести в общественном месте.
Сейчас кстати я очень часто наблюдаю как ведут себя дети у меня в магазине,есть категория которые бегут, кричат хватают всё подряд с полок,открывают лари с мороженным и чуть не залазят туда целиком и их мамаши которые вместо того что бы сделать замечание делают так же,а есть цивилизованные дети спокойно ходят выбирают и покупают.
Так что всё можно изменить главное что бы поздно не было.
abaika95:
культуру поведения не изменить хоть зазамечайся, все ровно следом придет такой же и будет кашлять или шмыгать
культуру поведения не изменить хоть зазамечайся, все ровно следом придет такой же и будет кашлять или шмыгать
Ну почему же не изменить,это всё в детстве прививается.
Я когда был маленький мы очень часто ездили на поезде из Кустаная в Барановичи,дорога 3 дня с пересадкой, да не всегда в купе и родители мне объясняли ,что такое хорошо ,что такое плохо и как себя вести в общественном месте.
Сейчас кстати я очень часто наблюдаю как ведут себя дети у меня в магазине,есть категория которые бегут, кричат хватают всё подряд с полок,открывают лари с мороженным и чуть не залазят туда целиком и их мамаши которые вместо того что бы сделать замечание делают так же,а есть цивилизованные дети спокойно ходят выбирают и покупают.
Так что всё можно изменить главное что бы поздно не было.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8984
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 21:55
Цитата:
про такие вещи недопсихологи не знают!
Цитата:
так потому что у нас это назывался КУЛЬТпоход, а сейчас потребля...ство!
Добринцофф: это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?
про такие вещи недопсихологи не знают!
Цитата:
Добринцофф: я вот не припомню в школьные годы когда в кино ходили по нескольку раз в неделю,что бы кто в зале сидел и жрал,
так потому что у нас это назывался КУЛЬТпоход, а сейчас потребля...ство!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1416
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 22:02
О культуре в КЗ ещё товарищ/господин "Козлов я" ярко выразил отношение к культуре, надеюсь не за всех, но большинства. в посту номер 4.
[Исправлено: Эл-починно, 29.01.2023 - 22:04]
[Исправлено: Эл-починно, 29.01.2023 - 22:04]
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