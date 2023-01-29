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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 715 из 715«1...713714715
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:33
#10711
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Я так предположу, что в своём посте "кто бомбил Иран" ты просто перепутал Иран с Ираком. Потом да три страницы тут и разрулил. А тут подвернулась новость про Иран и раз так и выкрутился! Не? :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:36
#10712
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Цитата:
Эл-починно:
просто перепутал Иран с Ираком.

Хм..
Иран бомбили да, и есть даже фото с их сайтов.
Ирак это история про фейки, я же про Ирак сразу там же на той странице рассказал, про картинку с фейком..
Тык ты еще не понял?
Ну это нормально..
Неделя для тебя само то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:39
#10713
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Цитата:
111:
Тык ты еще не понял?

Ты по моему так ничего и не понял, но это уже не мои проблемы.
Может через год дойдёт.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:39
#10714
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:40
#10715
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Цитата:
Эл-починно:
Ты по моему

А зачем понимать, новость была отдельно про фейк, и отдельно поо то, что никто сейчас понятия не имеет, кто же все таки ночью бомбил Иран..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:43
#10716
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Вот и ответ..
Неделю ждать не станем..

⚡️Удивительный факт: после удара по заводу иранских беспилотников "Шахед" остановился выпуск российских беспилотников "Герань".Ватное болото

[Исправлено: 111, 29.01.2023 - 19:44]
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