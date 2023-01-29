Отправлено: - 19:36

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просто перепутал Иран с Ираком.

Цитата:Хм..Иран бомбили да, и есть даже фото с их сайтов.Ирак это история про фейки, я же про Ирак сразу там же на той странице рассказал, про картинку с фейком..Тык ты еще не понял?Ну это нормально..Неделя для тебя само то..