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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 714 из 715«1...712713714715»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:08
#10696
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Всё ясно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:10
#10697
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Цитата:
Эл-починно:
Всё ясно.

Ну наконец то понял, причем тут Иран..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:14
#10698
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Цитата:
111:
А в итоге получилось с тебя..

И то радует
К атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане причастны США и «еще одна страна» — телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, целью атаки был склад с баллистическими ракетами
Что хоть чувства юмора не потерял ещё. ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:16
#10699
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Цитата:
Эл-починно:
Исфахане причастны США и «

Еще и недели не прошло..
За два дня понять, для тебя это оченама быстро..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:17
#10700
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Нет "всё ясно" это больше диагноз. Раз ты подписываешься, что никому ничего в лички не писал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:18
#10701
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Сегодня 60 комментов, а еще обзор на 30-50
Вот это работа..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:19
#10702
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Цитата:
111:
Еще и недели не прошло..

У тебя день - неделя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:20
#10703
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Цитата:
Эл-починно:
Раз ты подписываешься

Где я подписался?
Я всего то лишь, попросил эту клевету доказать.
Но как доказать для тебя то, чего не было?
Ведь ты соврал..
И потому выпутываешься как пацан, но доказать то ничего не можешь..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:21
#10704
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Цитата:
Эл-починно:
У тебя день - неделя?

Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..
Скажи спасибо что про Ирак сразу сказал, про М1
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:22
#10705
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Цитата:
111:
Я всего то лишь, попросил эту клевету доказать.

Я тоже. Докажи свою клевету.
За твою и спрашивать больше не буду, форум помнит. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:24
#10706
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Цитата:
Эл-починно:
Докажи свою клевету.

Какую?
По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал..
Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:25
#10707
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Цитата:
Эл-починно:
форум помнит

Да никто ничего не помнит.
Так, ваша кучка сочиняет для успокоения разную клевету, лишь бы самоуспокоитмя, мол вы все такие сильные..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:26
#10708
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А вообще за клевету должно быть наказание, режим чтения..
Ну вроде такие правила..
Ну да ладно, живи с миром..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22320
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:27
#10709
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Лучше будем вспоминать сегодняшний лес..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1407
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:29
#10710
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Цитата:
111:
Какую? По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал.. Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?

А как же я должен доказать, что писал? Хотя ты действительно писал? Того акаунта уже нет, придётся поверить н слово. ;-) И ты это знаешь. Вот это уже печально. Цитата:
111:
Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..

Цитата:
111:
За два дня понять, для тебя это оченама быстро..

Новость за какое число? Где там два дня?
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