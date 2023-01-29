Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:08
Всё ясно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:10
Цитата:
Ну наконец то понял, причем тут Иран..
Эл-починно:
Всё ясно.
Всё ясно.
Ну наконец то понял, причем тут Иран..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:14
Цитата:
И то радует
К атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане причастны США и «еще одна страна» — телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, целью атаки был склад с баллистическими ракетами
Что хоть чувства юмора не потерял ещё.
111:
А в итоге получилось с тебя..
А в итоге получилось с тебя..
И то радует
К атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане причастны США и «еще одна страна» — телеканал «Аль-Арабия». По данным телеканала, целью атаки был склад с баллистическими ракетами
Что хоть чувства юмора не потерял ещё.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:16
Цитата:
Еще и недели не прошло..
За два дня понять, для тебя это оченама быстро..
Эл-починно:
Исфахане причастны США и «
Исфахане причастны США и «
Еще и недели не прошло..
За два дня понять, для тебя это оченама быстро..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:17
Нет "всё ясно" это больше диагноз. Раз ты подписываешься, что никому ничего в лички не писал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:18
Сегодня 60 комментов, а еще обзор на 30-50
Вот это работа..
Вот это работа..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:19
Цитата:
У тебя день - неделя?
111:
Еще и недели не прошло..
Еще и недели не прошло..
У тебя день - неделя?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:20
Цитата:
Где я подписался?
Я всего то лишь, попросил эту клевету доказать.
Но как доказать для тебя то, чего не было?
Ведь ты соврал..
И потому выпутываешься как пацан, но доказать то ничего не можешь..
Эл-починно:
Раз ты подписываешься
Раз ты подписываешься
Где я подписался?
Я всего то лишь, попросил эту клевету доказать.
Но как доказать для тебя то, чего не было?
Ведь ты соврал..
И потому выпутываешься как пацан, но доказать то ничего не можешь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:21
Цитата:
Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..
Скажи спасибо что про Ирак сразу сказал, про М1
Эл-починно:
У тебя день - неделя?
У тебя день - неделя?
Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..
Скажи спасибо что про Ирак сразу сказал, про М1
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:22
Цитата:
Я тоже. Докажи свою клевету.
За твою и спрашивать больше не буду, форум помнит.
111:
Я всего то лишь, попросил эту клевету доказать.
Я всего то лишь, попросил эту клевету доказать.
Я тоже. Докажи свою клевету.
За твою и спрашивать больше не буду, форум помнит.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:24
Цитата:
Какую?
По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал..
Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?
Эл-починно:
Докажи свою клевету.
Докажи свою клевету.
Какую?
По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал..
Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:25
Цитата:
Да никто ничего не помнит.
Так, ваша кучка сочиняет для успокоения разную клевету, лишь бы самоуспокоитмя, мол вы все такие сильные..
Эл-починно:
форум помнит
форум помнит
Да никто ничего не помнит.
Так, ваша кучка сочиняет для успокоения разную клевету, лишь бы самоуспокоитмя, мол вы все такие сильные..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:26
А вообще за клевету должно быть наказание, режим чтения..
Ну вроде такие правила..
Ну да ладно, живи с миром..
Ну вроде такие правила..
Ну да ладно, живи с миром..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:27
Лучше будем вспоминать сегодняшний лес..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 19:29
Цитата:
А как же я должен доказать, что писал? Хотя ты действительно писал? Того акаунта уже нет, придётся поверить н слово. И ты это знаешь. Вот это уже печально. Цитата:
Цитата:
Новость за какое число? Где там два дня?
111:
Какую? По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал.. Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?
Какую? По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал.. Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?
А как же я должен доказать, что писал? Хотя ты действительно писал? Того акаунта уже нет, придётся поверить н слово. И ты это знаешь. Вот это уже печально. Цитата:
111:
Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..
Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..
Цитата:
111:
За два дня понять, для тебя это оченама быстро..
За два дня понять, для тебя это оченама быстро..
Новость за какое число? Где там два дня?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать