Отправлено: - 19:29

111:

Какую? По моему ты начал клеветать, что я тебе в личку что то там писал.. Как же я могу доказать, что не писал, если я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не писал?

111:

Мне не пришлось неделю тебе объяснять, при чем тут Ирак или Иран..

111:

За два дня понять, для тебя это оченама быстро..

Цитата:А как же я должен доказать, что писал? Хотя ты действительно писал? Того акаунта уже нет, придётся поверить н слово.И ты это знаешь. Вот это уже печально. Цитата:Цитата:Новость за какое число? Где там два дня?