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≡ Визит Токаева в Костанайскую область - что это было: дискредитация президента или отсутствие опыта политика?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46063
Визит Токаева в Костанайскую область - что это было: дискредитация президента или отсутствие опыта политика?
Отправлено: 29.01.23 - 17:02
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Почему президент не захотел демонстрировать свою озабоченность чаяниями простых костанайцев "под пристальным вниманием" региональных СМИ? "НГ" попыталась найти ответ на этот вопрос.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15485
Re: Визит Токаева в Костанайскую область - что это было:...
Отправлено: 29.01.23 - 17:02
#1
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Цитата:
реакции людей на Қаңтар

Интересно - почему в каз.СМИ сложилась такая традиция - называть месяцы бунтов по-казахски - Желтоксан, Кантар?
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