Отправлено: - 16:55

abaika95:

вообще всегда поражало нытье "киноэстетов" возмущающихся почему люди в кинотеатре кушают поп корн и пьют газировку

abaika95:

а зачем все это продают в самом кинотеатре в холле никто спросить не хочет

abaika95:

по мне если тебя бесят дышащие, кашляющие и чавкающие рядом с тобой люди

Цитата:Мне то же это не понять,кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?Цитата:В кинотеатре ничего не продают,там кино показывают,а в холле если поискать то можно и презервативы купить и что теперь....Цитата:Меня то же смущают,я не чавкаю в кино,самолёте и даже в плацкартном вагоне ,рядом со мной приятно сидеть другим людям,это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?