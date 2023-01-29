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Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
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Я робот(Пользователи)
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- 46063
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 10:20
27 января в областной филармонии прошел очередной концерт камерного оркестра. Перед его началом я была приятно удивлена, увидев перед входом в зрительный зал группу школьников, это был один из классов городской школы. Дети в таком составе на вечернем концерте - случай редчайший
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Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 16:03
Цитата:
Видно что вы недавно на сайте. С ним поговорить можно, если очень много лишних времени и нервов.
soldat pv:
А со 111 готов поговорить о прошлом и о будущем
А со 111 готов поговорить о прошлом и о будущем
Видно что вы недавно на сайте. С ним поговорить можно, если очень много лишних времени и нервов.
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 16:11
Цитата:
Самая мудрая позиция (на сегодняшний день) - у Нурлана Сабурова. Он артист и никакую сторону не занимает, никого не поливая грязью. Возможно, сказывается гражданство Казахстана.
saba:
Все если не смотреть пропаганду достойные люди и кумиры разных поколений.
Все если не смотреть пропаганду достойные люди и кумиры разных поколений.
Самая мудрая позиция (на сегодняшний день) - у Нурлана Сабурова. Он артист и никакую сторону не занимает, никого не поливая грязью. Возможно, сказывается гражданство Казахстана.
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 16:37
Цитата:
Джамбул Джабаев - "Ленинградцы, дети мои". Без Интернета. Это мы помним. У него была своеобразная домбра и ленинградцам-блокадникам он посвятил эту песнь свою.
soldat pv:
(Вы помните кто???? Без Интернета?) Ленинградцы дети мои?
(Вы помните кто???? Без Интернета?) Ленинградцы дети мои?
Джамбул Джабаев - "Ленинградцы, дети мои". Без Интернета. Это мы помним. У него была своеобразная домбра и ленинградцам-блокадникам он посвятил эту песнь свою.
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 16:43
Цитата:
Далеко они от Серёги не ушли: как говориться - хрен редьки не слаще.
таноми52:
в своё время впечатлила[/quote
Нас, деревенских, на такие шедевры не возили: максимум водили на спектакль областного драмтеатра и на этом весь культпоход кончался, не считая мороженного, лимонада и самое что интересное - это проезда в общем купе общего вагона.
abaika95:
как взрослое поколение сильно оторвалось от молодежи в плане знания ИХ поп культуры и интересов
как взрослое поколение сильно оторвалось от молодежи в плане знания ИХ поп культуры и интересов
Далеко они от Серёги не ушли: как говориться - хрен редьки не слаще.
таноми52:
в своё время впечатлила[/quote
Нас, деревенских, на такие шедевры не возили: максимум водили на спектакль областного драмтеатра и на этом весь культпоход кончался, не считая мороженного, лимонада и самое что интересное - это проезда в общем купе общего вагона.
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 16:55
Цитата:
Мне то же это не понять,кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?
Цитата:
В кинотеатре ничего не продают,там кино показывают,а в холле если поискать то можно и презервативы купить и что теперь....
Цитата:
Меня то же смущают,я не чавкаю в кино,самолёте и даже в плацкартном вагоне ,рядом со мной приятно сидеть другим людям,это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?
abaika95:
вообще всегда поражало нытье "киноэстетов" возмущающихся почему люди в кинотеатре кушают поп корн и пьют газировку
вообще всегда поражало нытье "киноэстетов" возмущающихся почему люди в кинотеатре кушают поп корн и пьют газировку
Мне то же это не понять,кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?
Цитата:
abaika95:
а зачем все это продают в самом кинотеатре в холле никто спросить не хочет
а зачем все это продают в самом кинотеатре в холле никто спросить не хочет
В кинотеатре ничего не продают,там кино показывают,а в холле если поискать то можно и презервативы купить и что теперь....
Цитата:
abaika95:
по мне если тебя бесят дышащие, кашляющие и чавкающие рядом с тобой люди
по мне если тебя бесят дышащие, кашляющие и чавкающие рядом с тобой люди
Меня то же смущают,я не чавкаю в кино,самолёте и даже в плацкартном вагоне ,рядом со мной приятно сидеть другим людям,это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 17:05
Цитата:
Ну так в западных фильмах постоянно показывают такое - если герои пошли в кино - значит обязательно с поп-корном как минимум.
Добринцофф:
кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?
кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?
Ну так в западных фильмах постоянно показывают такое - если герои пошли в кино - значит обязательно с поп-корном как минимум.
(Полноправные пользователи)
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- 21.06.09
- Сообщений:
- 4877
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 17:09
Цитата:
а вы уверены что она сама "осознанно! и с радостью вырвала кучку билетов у других "желающих" "? Поинтересуйтесь при возможности как в школах "распространяются билеты на подобные вещи? Думаете там прям толпа желающих на эти билеты? Огорчу, возможно: впихивают насильно - потому, что "надо" пойти, потому, что школе выделили и их выкинуть нельзя , т.к. отчитаться нужно будет и не фкт что еще на месте проконтролируют и отзвонятся были или нет". Учителя прекрасно знают своих деток и возможное поведение. И какую-бы супербеседу на правила поведения в общественных местах не проводила она - никаких гарантий соблюдения их нет! Это дети! Если мим не интересно - хоть расстреляйте их! А "воспитывать" на детей во время концерта - педагог не будет.
Организаторы почему-то не думают, что не нужно за счет школ организовывать заполняемость зала - получайте результат!!! Спасибо скажите,что вообще пришли)))
ACROS:
В данном случае - вина за испорченное настроение любителей камерной музыки полностью лежит на педагоге - она знала кого приведёт и какие они "любители" камерной музыки и как ведут себя в обществе или просто "отрабатывала" свой номер.
В данном случае - вина за испорченное настроение любителей камерной музыки полностью лежит на педагоге - она знала кого приведёт и какие они "любители" камерной музыки и как ведут себя в обществе или просто "отрабатывала" свой номер.
а вы уверены что она сама "осознанно! и с радостью вырвала кучку билетов у других "желающих" "? Поинтересуйтесь при возможности как в школах "распространяются билеты на подобные вещи? Думаете там прям толпа желающих на эти билеты? Огорчу, возможно: впихивают насильно - потому, что "надо" пойти, потому, что школе выделили и их выкинуть нельзя , т.к. отчитаться нужно будет и не фкт что еще на месте проконтролируют и отзвонятся были или нет". Учителя прекрасно знают своих деток и возможное поведение. И какую-бы супербеседу на правила поведения в общественных местах не проводила она - никаких гарантий соблюдения их нет! Это дети! Если мим не интересно - хоть расстреляйте их! А "воспитывать" на детей во время концерта - педагог не будет.
Организаторы почему-то не думают, что не нужно за счет школ организовывать заполняемость зала - получайте результат!!! Спасибо скажите,что вообще пришли)))
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 17:13
Цитата:
Ну да,оттуда и началось,я вот не припомню в школьные годы когда в кино ходили по нескольку раз в неделю,что бы кто в зале сидел и жрал,бабулька контролёрша на входе просто не пропустила бы.
Victor Yang:
Ну так в западных фильмах постоянно показывают такое - если герои пошли в кино - значит обязательно с поп-корном как минимум.
Ну так в западных фильмах постоянно показывают такое - если герои пошли в кино - значит обязательно с поп-корном как минимум.
Ну да,оттуда и началось,я вот не припомню в школьные годы когда в кино ходили по нескольку раз в неделю,что бы кто в зале сидел и жрал,бабулька контролёрша на входе просто не пропустила бы.
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 17:35
Цитата:
Может вы и правы, а может и нет: - я сужу по статье, как написал автор - АНШЛАГ, то есть если бы этим детям или школе не реализовали "горящие" билеты или они не захотели их покупать, то продали бы билеты другим людям, ценителям камерного жанра, которым в этот раз не достались билеты.
И вроде времена сейчас не те что бы "впихивать", по крайней мере я давно про такое не слышал.
Алиса:
толпа желающих на эти билеты
толпа желающих на эти билеты
Может вы и правы, а может и нет: - я сужу по статье, как написал автор - АНШЛАГ, то есть если бы этим детям или школе не реализовали "горящие" билеты или они не захотели их покупать, то продали бы билеты другим людям, ценителям камерного жанра, которым в этот раз не достались билеты.
И вроде времена сейчас не те что бы "впихивать", по крайней мере я давно про такое не слышал.
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