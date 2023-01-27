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≡ Асанов журналистам, которым запрещают освещать суды: Нужно поднять вопрос перед Верховным судом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46061
Асанов журналистам, которым запрещают освещать суды: Нужно поднять вопрос перед Верховным судом
Отправлено: 27.01.23 - 11:37
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Бывший председатель Верховного суда, депутат сената Жакип Асанов прокомментировал случаи запретов для СМИ на освещение некоторых судебных процессов. Он отметил, что ВС сможет разработать нормативное постановление, в котором будут прописаны причины и основания для запрета на освещение процесса.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3774
Re: Асанов журналистам, которым запрещают освещать суды: Нужно...
Отправлено: 27.01.23 - 11:37
#1
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Вопрос от наивного гражданина РК: "...а, что мешало это сделать Асанову на должности Председателя Верховного Суда.....".

И с этими чиновниками Токаев хочет построить Новый Казахстан ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1234
Re: Асанов журналистам, которым запрещают освещать суды: Нужно...
Отправлено: 27.01.23 - 21:24
#2
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Тут мы все наивные. Как сказал один мент( в хорошем смысле, полицейским назвать его нельзя, он сам не хочет, а милиционером наверное неправильно) перефразируя известную поговорку, : Судья это не должность, судья это счастье"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3774
Re: Асанов журналистам, которым запрещают освещать суды: Нужно...
Отправлено: 29.01.23 - 14:41
#3
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Цитата:
saba:
судья это счастье"


Это счастье выгнали с работы вместе с акимом ЗКО за ситуацию с консервным заводом "Кублей" в Уральске.
У нас что, среди 19 000 000 граждан не нашлось одного достойного на должность сенатора ??
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