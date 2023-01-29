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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 710 из 711«1...708709710711»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 12:54
#10636
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Красавчики

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 12:55
#10637
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Цитата:
drakon:
К тебе - пришли?...

Не, на линию соприкосновения прям, на сам фронт
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:00
#10638
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Тут мы видим как на тысячи авто навесили пропаганду и эти авто колесят по России даже в самых отдаленных чукотских регионах, призывая к мобилизации..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:08
#10639
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Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:20
#10640
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Лукашенко поздравляет Арину Соболенко..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3774
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:29
#10641
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Цитата:
111:
Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..


Кому то Путин подарит 5 000 000 рублей: - так вроде было сказано накануне.
И почему на автотрассе?? Это не сирийский снимок?? В Украине погода вроде другая и чернозём.

[Исправлено: ACROS, 29.01.2023 - 13:35]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3774
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:33
#10642
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Цитата:
111:
Лукашенко поздравляет Арину Соболенко..


Интересно: - Токаев поздравил Лукашенко с победой Арины ?
Закуски на столе - все своё, натуральное или из паралельного импорта ?? Что то не вилок, не ложек ни хлеба?? Постанова или руками вкуснее??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:39
#10643
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Цитата:
ACROS:
?? Это не сирийский снимок?? В Украине погода вроде другая

Да, точно, фото взято по моему в Ираке 2003год..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:42
#10644
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В действительности для дезинформации российские медиа использовали снимок танка, сгоревшего во время войны в Ираке.
По данным Википедии, это фото из Ирака 2003 года.
Уничтоженный M1A1 "Абрамс" находится у лагеря федаинов у Джамана Аль Джубури, Ирак, в апреле 2003 года.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:12
#10645
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Странно, кто бомбил Иран, неизвестно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:27
#10646
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Тут видим как этот человек попал в СССР, прямо в Гулаг.
И как ему там хорошо..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:30
#10647
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Интересно, зеленый человечек пишет мне одному про телефоны и просит пообщаться, или кому то еще?
Или он решил что я тут самый главный?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:34
#10648
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Что за бред тут опять? :lol: Цитата:
111:
Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..

Откуда там это может взяться? Пока только о поставках договорились. А до первых поставок ещё не один месяц пройдёт. Хорош по помойкам рыться и хрень сюда всякую тащить 8-)
//Танки Abrams не успеют привезти в Украину к весеннему наступлению – Нуланд//
источник
//США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время//
источник
Цитата:
111:
Странно, кто бомбил Иран, неизвестно..

Грушевое передрал?
Причём тут Иран вообще? :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:38
#10649
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Цитата:
111:
Или он решил что я тут самый главный?

Ну ты же у нас смелый, всем готов телефон был всегда дать и решить вопрос лично, что теперь не так? Не стесняйся 8-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22281
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:38
#10650
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Ну что, надоело дома сидеть?
Кто прогуляться?

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