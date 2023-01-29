Отправлено: - 14:34

111:

Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..

111:

Странно, кто бомбил Иран, неизвестно..

Что за бред тут опять?Цитата:Откуда там это может взяться? Пока только о поставках договорились. А до первых поставок ещё не один месяц пройдёт. Хорош по помойкам рыться и хрень сюда всякую тащить//Танки Abrams не успеют привезти в Украину к весеннему наступлению – Нуланд////США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время//Цитата:Грушевое передрал?Причём тут Иран вообще?