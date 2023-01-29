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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 12:54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 12:55
Цитата:
Не, на линию соприкосновения прям, на сам фронт
drakon:
К тебе - пришли?...
К тебе - пришли?...
Не, на линию соприкосновения прям, на сам фронт
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:00
Тут мы видим как на тысячи авто навесили пропаганду и эти авто колесят по России даже в самых отдаленных чукотских регионах, призывая к мобилизации..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:20
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3774
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:29
Цитата:
Кому то Путин подарит 5 000 000 рублей: - так вроде было сказано накануне.
И почему на автотрассе?? Это не сирийский снимок?? В Украине погода вроде другая и чернозём.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2023 - 13:35]
111:
Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..
Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..
Кому то Путин подарит 5 000 000 рублей: - так вроде было сказано накануне.
И почему на автотрассе?? Это не сирийский снимок?? В Украине погода вроде другая и чернозём.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2023 - 13:35]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3774
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:33
Цитата:
Интересно: - Токаев поздравил Лукашенко с победой Арины ?
Закуски на столе - все своё, натуральное или из паралельного импорта ?? Что то не вилок, не ложек ни хлеба?? Постанова или руками вкуснее??
111:
Лукашенко поздравляет Арину Соболенко..
Лукашенко поздравляет Арину Соболенко..
Интересно: - Токаев поздравил Лукашенко с победой Арины ?
Закуски на столе - все своё, натуральное или из паралельного импорта ?? Что то не вилок, не ложек ни хлеба?? Постанова или руками вкуснее??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:39
Цитата:
Да, точно, фото взято по моему в Ираке 2003год..
ACROS:
?? Это не сирийский снимок?? В Украине погода вроде другая
?? Это не сирийский снимок?? В Украине погода вроде другая
Да, точно, фото взято по моему в Ираке 2003год..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 13:42
В действительности для дезинформации российские медиа использовали снимок танка, сгоревшего во время войны в Ираке.
По данным Википедии, это фото из Ирака 2003 года.
Уничтоженный M1A1 "Абрамс" находится у лагеря федаинов у Джамана Аль Джубури, Ирак, в апреле 2003 года.
По данным Википедии, это фото из Ирака 2003 года.
Уничтоженный M1A1 "Абрамс" находится у лагеря федаинов у Джамана Аль Джубури, Ирак, в апреле 2003 года.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:12
Странно, кто бомбил Иран, неизвестно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:27
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:30
Интересно, зеленый человечек пишет мне одному про телефоны и просит пообщаться, или кому то еще?
Или он решил что я тут самый главный?
Или он решил что я тут самый главный?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:34
Что за бред тут опять? Цитата:
Откуда там это может взяться? Пока только о поставках договорились. А до первых поставок ещё не один месяц пройдёт. Хорош по помойкам рыться и хрень сюда всякую тащить
//Танки Abrams не успеют привезти в Украину к весеннему наступлению – Нуланд//
источник
//США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время//
источник
Цитата:
Грушевое передрал?
Причём тут Иран вообще?
111:
Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..
Первый подбитый Абрамс под Бахмутом..
Откуда там это может взяться? Пока только о поставках договорились. А до первых поставок ещё не один месяц пройдёт. Хорош по помойкам рыться и хрень сюда всякую тащить
//Танки Abrams не успеют привезти в Украину к весеннему наступлению – Нуланд//
//США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время//
Цитата:
111:
Странно, кто бомбил Иран, неизвестно..
Странно, кто бомбил Иран, неизвестно..
Грушевое передрал?
Причём тут Иран вообще?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:38
Цитата:
Ну ты же у нас смелый, всем готов телефон был всегда дать и решить вопрос лично, что теперь не так? Не стесняйся
111:
Или он решил что я тут самый главный?
Или он решил что я тут самый главный?
Ну ты же у нас смелый, всем готов телефон был всегда дать и решить вопрос лично, что теперь не так? Не стесняйся
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.01.23 - 14:38
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