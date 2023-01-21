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≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46060
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 11:42
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Глава государства намерен посетить производственные и социальные объекты. Напомним, в связи с этим в области усиленно готовились к приезду главы государства. Местные СМИ о прибытии президента не уведомили, что стало уже плохой традицией.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3770
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:41
#15
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Цитата:
soldat pv:
Знаю ,знаком и был с людьми которые решали и решают, как жить стране


О-о-о-о-о !!! - особа приближённая к императору и имеющая доступ к телу??
И как будем жить, поделитесь с нами, с провинциальной бишарой-голотой?
По старому в новом казахстане и со старыми чиновниками или по новому, но в старом казахстане и тоже, к сожалению, со старыми чиновниками??
Перефразируя бывшего или старого президента старого казахстана: "...где же я вам возьму столько новых чиновников....".

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:58]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18969
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:43
#16
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сказка про белого бычка
"все, я решил, как Президент.
с 1 февраля в Казахстане
минимальная заработная плата как в Японии ,
565000 тенге.
с чего то надо начинать строительство Нового Казахстана.
начнем с минимальной заработной платы.
надеюсь это поможет решить все остальные вопросы"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3770
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:48
#17
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Цитата:
alex_60:
вот что должны сообщать СМИ.


И не сообщат: - по традиции и уже по постоянной плохой традиции: - смотрите лучше по традиции и по хорошей традиции - что подают на обед у "111"-го, и что он ест на ужин и чем запивает всё это и главное - как всё это готовиться, из каких продуктов, где куплено и за сколько. Окружение президента всего этого вам не скажет.

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18969
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:51
#18
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нуркз сообщает
//С рабочей поездкой в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.
Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Казахстан
Костанайская область расположена на севере страны.
Дата образования – 29 июля 1936 года.
Административный центр – город Костанай.
Акимом области является Кумар Аксакалов,
назначенный на эту должность в декабре прошлого года. //

видать не все в Казахстане знают
где расположена Костанайская область.
типа ликбеза.
для малограмотных.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18969
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:53
#19
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Цитата:
ACROS:

//Во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
25 декабря 2016 года Путин обедал в том же «стиле»:
пирожки с мясом и капустой, винегрет, ассорти солений,
судак под маринадом и фаршированный карп.
Дело было, правда, не в Кремле, а в ресторанчике под Санкт-Петербургом.//
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3770
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:55
#20
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Цитата:
alex_60:
а в ресторанчике


Кажеться, Обама или Буш - тоже угощал Путина где то в забегаловке Биг-Маком.
И Путин тоже вроде угощал Буша-маленького русской кухней.

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:56]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3770
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 15:00
#21
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Цитата:
alex_60:
не все в Казахстане знают


Век Интернета, мать её ( мне же не выпишут штраф) - всеобщая грамотность.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3770
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 15:03
#22
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Цитата:
alex_60:
а в ресторанчике под Санкт-Петербургом.


Привёл солидного клиента к своим, а не к "москалям", сделал дневную выручку - Путин "питерских" не бросает.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
237
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 17:46
#23
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в америке президенты что-то улыбаются всем и с подчиненными вежливы и живут лучше всех, как так? Абайка тебе кто аттестат и диплом выдали? или ты с марса к нам? Америка пол земного шара ограбила, тебе об этом ничё не говорит? или ты в угоду коньюктуре готов закрыть глаза на всё?
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
270
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 22:41
#24
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8-) местные СМИ , НА Луне живут ? Лисаковские таксисты, уже в среду знали. кто и зачем приедет. как и во времена СССР, таксисты знают многое :lol:
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
6
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 11:37
#25
Комментарий удален модератором.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
6
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 11:39
#26
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Цитата:
111:

Да есть!!!!! Солдат с зелеными погонами. Но Вам"хамам" не понять
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
6
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 11:49
#27
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Цитата:
ACROS:

Отвечу Вам : Если Вам нравится, здесь в виртуальном мире, но ничего не делаете в настоящем, то кто Вы? Найдите ответ в своем вопросе. Хотите изменить свою жизнь и жизнь страны - сделайте хоть, что-нибудь. Могу сказать, что, сделал гораздо больше Ваших высказываний.Стройки новых же дорог, Энергосистемы в РК, Нефтепровода Атасу-Алашанькоу. Защищал границу СССР, Казахстана, России. А ваша помощь для становления Казахстана в Чем?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22252
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 12:03
#28
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Цитата:
soldat pv:
Защищал границу СССР, Казахстана, России.

Это от кого?
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
6
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 12:08
#29
Комментарий проходит проверку.
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