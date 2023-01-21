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Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 11:42
Глава государства намерен посетить производственные и социальные объекты. Напомним, в связи с этим в области усиленно готовились к приезду главы государства. Местные СМИ о прибытии президента не уведомили, что стало уже плохой традицией.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:41
Цитата:
О-о-о-о-о !!! - особа приближённая к императору и имеющая доступ к телу??
И как будем жить, поделитесь с нами, с провинциальной бишарой-голотой?
По старому в новом казахстане и со старыми чиновниками или по новому, но в старом казахстане и тоже, к сожалению, со старыми чиновниками??
Перефразируя бывшего или старого президента старого казахстана: "...где же я вам возьму столько новых чиновников....".
[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:58]
soldat pv:
Знаю ,знаком и был с людьми которые решали и решают, как жить стране
Знаю ,знаком и был с людьми которые решали и решают, как жить стране
О-о-о-о-о !!! - особа приближённая к императору и имеющая доступ к телу??
И как будем жить, поделитесь с нами, с провинциальной бишарой-голотой?
По старому в новом казахстане и со старыми чиновниками или по новому, но в старом казахстане и тоже, к сожалению, со старыми чиновниками??
Перефразируя бывшего или старого президента старого казахстана: "...где же я вам возьму столько новых чиновников....".
[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:58]
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:43
сказка про белого бычка
"все, я решил, как Президент.
с 1 февраля в Казахстане
минимальная заработная плата как в Японии ,
565000 тенге.
с чего то надо начинать строительство Нового Казахстана.
начнем с минимальной заработной платы.
надеюсь это поможет решить все остальные вопросы"
"все, я решил, как Президент.
с 1 февраля в Казахстане
минимальная заработная плата как в Японии ,
565000 тенге.
с чего то надо начинать строительство Нового Казахстана.
начнем с минимальной заработной платы.
надеюсь это поможет решить все остальные вопросы"
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:48
Цитата:
И не сообщат: - по традиции и уже по постоянной плохой традиции: - смотрите лучше по традиции и по хорошей традиции - что подают на обед у "111"-го, и что он ест на ужин и чем запивает всё это и главное - как всё это готовиться, из каких продуктов, где куплено и за сколько. Окружение президента всего этого вам не скажет.
[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:53]
alex_60:
вот что должны сообщать СМИ.
вот что должны сообщать СМИ.
И не сообщат: - по традиции и уже по постоянной плохой традиции: - смотрите лучше по традиции и по хорошей традиции - что подают на обед у "111"-го, и что он ест на ужин и чем запивает всё это и главное - как всё это готовиться, из каких продуктов, где куплено и за сколько. Окружение президента всего этого вам не скажет.
[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:53]
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:51
нуркз сообщает
//С рабочей поездкой в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.
Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Казахстан
Костанайская область расположена на севере страны.
Дата образования – 29 июля 1936 года.
Административный центр – город Костанай.
Акимом области является Кумар Аксакалов,
назначенный на эту должность в декабре прошлого года. //
видать не все в Казахстане знают
где расположена Костанайская область.
типа ликбеза.
для малограмотных.
//С рабочей поездкой в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.
Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Казахстан
Костанайская область расположена на севере страны.
Дата образования – 29 июля 1936 года.
Административный центр – город Костанай.
Акимом области является Кумар Аксакалов,
назначенный на эту должность в декабре прошлого года. //
видать не все в Казахстане знают
где расположена Костанайская область.
типа ликбеза.
для малограмотных.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:53
Цитата:
//Во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
25 декабря 2016 года Путин обедал в том же «стиле»:
пирожки с мясом и капустой, винегрет, ассорти солений,
судак под маринадом и фаршированный карп.
Дело было, правда, не в Кремле, а в ресторанчике под Санкт-Петербургом.//
ACROS:
//Во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
25 декабря 2016 года Путин обедал в том же «стиле»:
пирожки с мясом и капустой, винегрет, ассорти солений,
судак под маринадом и фаршированный карп.
Дело было, правда, не в Кремле, а в ресторанчике под Санкт-Петербургом.//
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 14:55
Цитата:
Кажеться, Обама или Буш - тоже угощал Путина где то в забегаловке Биг-Маком.
И Путин тоже вроде угощал Буша-маленького русской кухней.
[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:56]
alex_60:
а в ресторанчике
а в ресторанчике
Кажеться, Обама или Буш - тоже угощал Путина где то в забегаловке Биг-Маком.
И Путин тоже вроде угощал Буша-маленького русской кухней.
[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:56]
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 15:00
Цитата:
Век Интернета, мать её ( мне же не выпишут штраф) - всеобщая грамотность.
alex_60:
не все в Казахстане знают
не все в Казахстане знают
Век Интернета, мать её ( мне же не выпишут штраф) - всеобщая грамотность.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 21.01.23 - 15:03
Цитата:
Привёл солидного клиента к своим, а не к "москалям", сделал дневную выручку - Путин "питерских" не бросает.
alex_60:
а в ресторанчике под Санкт-Петербургом.
а в ресторанчике под Санкт-Петербургом.
Привёл солидного клиента к своим, а не к "москалям", сделал дневную выручку - Путин "питерских" не бросает.
T
(Пользователи)
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Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 17:46
в америке президенты что-то улыбаются всем и с подчиненными вежливы и живут лучше всех, как так? Абайка тебе кто аттестат и диплом выдали? или ты с марса к нам? Америка пол земного шара ограбила, тебе об этом ничё не говорит? или ты в угоду коньюктуре готов закрыть глаза на всё?
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- 270
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в...
Отправлено: 21.01.23 - 22:41
местные СМИ , НА Луне живут ? Лисаковские таксисты, уже в среду знали. кто и зачем приедет. как и во времена СССР, таксисты знают многое
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 11:37
Комментарий удален модератором.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 11:39
Цитата:
Да есть!!!!! Солдат с зелеными погонами. Но Вам"хамам" не понять
111:
Да есть!!!!! Солдат с зелеными погонами. Но Вам"хамам" не понять
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 11:49
Цитата:
Отвечу Вам : Если Вам нравится, здесь в виртуальном мире, но ничего не делаете в настоящем, то кто Вы? Найдите ответ в своем вопросе. Хотите изменить свою жизнь и жизнь страны - сделайте хоть, что-нибудь. Могу сказать, что, сделал гораздо больше Ваших высказываний.Стройки новых же дорог, Энергосистемы в РК, Нефтепровода Атасу-Алашанькоу. Защищал границу СССР, Казахстана, России. А ваша помощь для становления Казахстана в Чем?
ACROS:
Отвечу Вам : Если Вам нравится, здесь в виртуальном мире, но ничего не делаете в настоящем, то кто Вы? Найдите ответ в своем вопросе. Хотите изменить свою жизнь и жизнь страны - сделайте хоть, что-нибудь. Могу сказать, что, сделал гораздо больше Ваших высказываний.Стройки новых же дорог, Энергосистемы в РК, Нефтепровода Атасу-Алашанькоу. Защищал границу СССР, Казахстана, России. А ваша помощь для становления Казахстана в Чем?
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 22252
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 12:03
Цитата:
Это от кого?
soldat pv:
Защищал границу СССР, Казахстана, России.
Защищал границу СССР, Казахстана, России.
Это от кого?
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
Отправлено: 29.01.23 - 12:08
Комментарий проходит проверку.
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