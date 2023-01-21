Отправлено: - 14:41

soldat pv:

Знаю ,знаком и был с людьми которые решали и решают, как жить стране

[Исправлено: ACROS, 21.01.2023 - 14:58]

Цитата:О-о-о-о-о !!! - особа приближённая к императору и имеющая доступ к телу??И как будем жить, поделитесь с нами, с провинциальной бишарой-голотой?По старому в новом казахстане и со старыми чиновниками или по новому, но в старом казахстане и тоже, к сожалению, со старыми чиновниками??Перефразируя бывшего или старого президента старого казахстана: "...где же я вам возьму столько новых чиновников....".