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и то, что происходило в рядах, я знаю по впечатлениям знакомых и родных, присутствовавших на концерте.

ACROS:

ты целуй меня везде- восемнадцать мне уже;

Цитата:В прошлый выходные пошли на Чебурашку. Фильм прошел с привычным шелестяще-чавкающим фоном. При том, что кресла и проходы достаточно удобные, семью, сидящую за нами видимо задушила жаба взять билет за 800 тн на ребенка лет 5. И поэтому, взяв его на руки, спинка моего кресла была избита ногами. Впереди же, такие же дети, запиханные в зал с ведром попкорна мамашами, которые пошли по бутикам, могли вставать, ходить, разговаривать...а после титров оказалось, что пол ведра кукурузы валяется на полу.Но я бы не сказал за поголовное бескультурье, но подрастающее поколение действительно производит неприятное впечатление. Да, некоторые взрослые прикрывают это их непосредственностью, живостью, самовыражением, другим взглядом на привычные вещи. Но я думаю, это попустительство родителей, педагогов, которые не донесли правила поведения и уважение к окружающим.Цитата:Нууу, этой песне уже лет 20 и нынешнее молодежь вряд ли её знает. Руки вверх - это еще цветочки по сравнению с тем, что сейчас в наушниках у поколения next.На днях Елена Ваенга процитировала "кумира"Моргенштерна: «Хочешь стать богатой? Соси мой ****»Ваенга утверждает, что эту строчку ей рассказал ее сын – ученик первого класса. «Я села, я заревела. Я плакала по-настоящему. У меня было только одно желание – сковородкой вот так по мордасам дать Алишеру. С такой силой, чтобы хрустнул нос», – призналась Елена. Певица считает, что Моргенштерну все равно на детей, которые фанатеют от его песен. Ваенга не хочет, чтобы ее маленький ребенок слушал подобные высказывания, поэтому и хейтит хип-хопера.Елене отметила, что ей не нравится ничего из того, что делает Моргенштерн – даже клипы. «Я их смотрела. Это дно. Мне, взрослой тете, которая все это знает, можно это смотреть. Но не детям», – заявила Елена.