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≡ Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46060
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 10:20
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27 января в областной филармонии прошел очередной концерт камерного оркестра. Перед его началом я была приятно удивлена, увидев перед входом в зрительный зал группу школьников, это был один из классов городской школы. Дети в таком составе на вечернем концерте - случай редчайший
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3770
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 10:20
#1
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Растёт поколение гаджетов, виртуальности; ты целуй меня везде- восемнадцать мне уже; чем ниже поцелуи тем выше любовь и прочее некамерное исскуство.
Наверное против смартфона ( в данном случае смартфон - как символ настоящего времени) уже ничего не поделаешь: - что нужно сделать что бы пересилить смартфон - изобрести более интересную и доступную вещь нежели смартфон - возможно ли это сейчас, наверное и скорее всего НЕТ.
В век открытости и доступа ВСЕГО и ВСЯ и причём почти бесплатно и мгновенно - мыслить категориями воспитания молодёжи 50-60-х годов прошлого века - наверное не совсем правильно, вернее будет - не по современному. Нужны уже другие подход
В данном случае - вина за испорченное настроение любителей камерной музыки полностью лежит на педагоге - она знала кого приведёт и какие они "любители" камерной музыки и как ведут себя в обществе или просто "отрабатывала" свой номер.
Лучше бы она повела их в цирк на представление обезьян- мартышек, там их поведение было бы уместным.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5830
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:03
#2
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В народных новостях от 28 июня 2017 года есть пост на данную тему, название - бессонные ночи 2, ссылку не смог скопировать, почитайте очень интересно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18969
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:14
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
бессонные ночи 2, ссылку не смог скопировать,

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3016
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:22
#4
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8983
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:22
#5
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Цитата:
и то, что происходило в рядах, я знаю по впечатлениям знакомых и родных, присутствовавших на концерте.

В прошлый выходные пошли на Чебурашку. Фильм прошел с привычным шелестяще-чавкающим фоном. При том, что кресла и проходы достаточно удобные, семью, сидящую за нами видимо задушила жаба взять билет за 800 тн на ребенка лет 5. И поэтому, взяв его на руки, спинка моего кресла была избита ногами. Впереди же, такие же дети, запиханные в зал с ведром попкорна мамашами, которые пошли по бутикам, могли вставать, ходить, разговаривать...а после титров оказалось, что пол ведра кукурузы валяется на полу.

Но я бы не сказал за поголовное бескультурье, но подрастающее поколение действительно производит неприятное впечатление. Да, некоторые взрослые прикрывают это их непосредственностью, живостью, самовыражением, другим взглядом на привычные вещи. Но я думаю, это попустительство родителей, педагогов, которые не донесли правила поведения и уважение к окружающим.

Цитата:
ACROS:
ты целуй меня везде- восемнадцать мне уже;

Нууу, этой песне уже лет 20 и нынешнее молодежь вряд ли её знает. Руки вверх - это еще цветочки по сравнению с тем, что сейчас в наушниках у поколения next.

На днях Елена Ваенга процитировала "кумира"Моргенштерна: «Хочешь стать богатой? Соси мой ****»
Ваенга утверждает, что эту строчку ей рассказал ее сын – ученик первого класса. «Я села, я заревела. Я плакала по-настоящему. У меня было только одно желание – сковородкой вот так по мордасам дать Алишеру. С такой силой, чтобы хрустнул нос», – призналась Елена. Певица считает, что Моргенштерну все равно на детей, которые фанатеют от его песен. Ваенга не хочет, чтобы ее маленький ребенок слушал подобные высказывания, поэтому и хейтит хип-хопера.
Елене отметила, что ей не нравится ничего из того, что делает Моргенштерн – даже клипы. «Я их смотрела. Это дно. Мне, взрослой тете, которая все это знает, можно это смотреть. Но не детям», – заявила Елена.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9153
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:38
#6
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Цитата:
yudjin:
В прошлый выходные пошли на Чебурашку

Ну как фильм хоть,понравился?
Мы с компанией идём сегодня,но попкорн это не наше,купили себе ВИП места с столиками будем шашлычёк кушать и никакой колы,только настоящий Иван чай из термоса.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8983
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:44
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Ну как фильм хоть,понравился?

Хороший, добрый... не клиповый, не такой яркий, как сейчас принято.
Местами можно прослезиться, местами улыбнуться.
Да и не совсем детский.
А шашлычок отвлекать не будет? Дома поесть никак? ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9153
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 11:57
#8
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Цитата:
yudjin:
А шашлычок отвлекать не будет? Дома поесть никак?

Это шутка была,конечно шашлычёк только дома,я и попкорн не понимаю в кино.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
6
Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 12:00
#9
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22251
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Абонемент в культуру
Отправлено: 29.01.23 - 12:11
#10
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Цитата:
Любой молодой человек 14-22 лет может приобрести эту карту и свободно посещать любые выставки, концерты, спектакли. Сейчас баланс на карте составляет 5 000 рублей. Безусловно, это отличный пример для поднятия уровня культуры.


Ну и как, с культурой то в той же России?
Включая тв и видя сразу же как они там выражают что то типа утопить в реке детей или накрывать ядерными бомбами, не вижу никакой культуры..
Там наоборот, стало с культурой хуже и многих культурных деятелей изгнали из страны..
Что ж вы нам пример то плохой подаете?
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