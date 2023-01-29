27 января в областной филармонии прошел очередной концерт камерного оркестра. Перед его началом я была приятно удивлена, увидев перед входом в зрительный зал группу школьников, это был один из классов городской школы. Дети в таком составе на вечернем концерте - случай редчайший Читать новость
Растёт поколение гаджетов, виртуальности; ты целуй меня везде- восемнадцать мне уже; чем ниже поцелуи тем выше любовь и прочее некамерное исскуство. Наверное против смартфона ( в данном случае смартфон - как символ настоящего времени) уже ничего не поделаешь: - что нужно сделать что бы пересилить смартфон - изобрести более интересную и доступную вещь нежели смартфон - возможно ли это сейчас, наверное и скорее всего НЕТ. В век открытости и доступа ВСЕГО и ВСЯ и причём почти бесплатно и мгновенно - мыслить категориями воспитания молодёжи 50-60-х годов прошлого века - наверное не совсем правильно, вернее будет - не по современному. Нужны уже другие подход В данном случае - вина за испорченное настроение любителей камерной музыки полностью лежит на педагоге - она знала кого приведёт и какие они "любители" камерной музыки и как ведут себя в обществе или просто "отрабатывала" свой номер. Лучше бы она повела их в цирк на представление обезьян- мартышек, там их поведение было бы уместным.
и то, что происходило в рядах, я знаю по впечатлениям знакомых и родных, присутствовавших на концерте.
В прошлый выходные пошли на Чебурашку. Фильм прошел с привычным шелестяще-чавкающим фоном. При том, что кресла и проходы достаточно удобные, семью, сидящую за нами видимо задушила жаба взять билет за 800 тн на ребенка лет 5. И поэтому, взяв его на руки, спинка моего кресла была избита ногами. Впереди же, такие же дети, запиханные в зал с ведром попкорна мамашами, которые пошли по бутикам, могли вставать, ходить, разговаривать...а после титров оказалось, что пол ведра кукурузы валяется на полу.
Но я бы не сказал за поголовное бескультурье, но подрастающее поколение действительно производит неприятное впечатление. Да, некоторые взрослые прикрывают это их непосредственностью, живостью, самовыражением, другим взглядом на привычные вещи. Но я думаю, это попустительство родителей, педагогов, которые не донесли правила поведения и уважение к окружающим.
Цитата:
ACROS: ты целуй меня везде- восемнадцать мне уже;
Нууу, этой песне уже лет 20 и нынешнее молодежь вряд ли её знает. Руки вверх - это еще цветочки по сравнению с тем, что сейчас в наушниках у поколения next.
На днях Елена Ваенга процитировала "кумира"Моргенштерна: «Хочешь стать богатой? Соси мой ****» Ваенга утверждает, что эту строчку ей рассказал ее сын – ученик первого класса. «Я села, я заревела. Я плакала по-настоящему. У меня было только одно желание – сковородкой вот так по мордасам дать Алишеру. С такой силой, чтобы хрустнул нос», – призналась Елена. Певица считает, что Моргенштерну все равно на детей, которые фанатеют от его песен. Ваенга не хочет, чтобы ее маленький ребенок слушал подобные высказывания, поэтому и хейтит хип-хопера. Елене отметила, что ей не нравится ничего из того, что делает Моргенштерн – даже клипы. «Я их смотрела. Это дно. Мне, взрослой тете, которая все это знает, можно это смотреть. Но не детям», – заявила Елена.
Любой молодой человек 14-22 лет может приобрести эту карту и свободно посещать любые выставки, концерты, спектакли. Сейчас баланс на карте составляет 5 000 рублей. Безусловно, это отличный пример для поднятия уровня культуры.
Ну и как, с культурой то в той же России? Включая тв и видя сразу же как они там выражают что то типа утопить в реке детей или накрывать ядерными бомбами, не вижу никакой культуры.. Там наоборот, стало с культурой хуже и многих культурных деятелей изгнали из страны.. Что ж вы нам пример то плохой подаете?
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