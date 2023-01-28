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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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Куратор темы: Филипп Филиппович
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1233
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:05
#61
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Суворов

Вот это яркий пример русского патриотизма, но не либерал, С Пугачёвым круто поступил
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3766
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:08
#62
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Цитата:
Kairat stayer:
Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов,


Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые резервы" ( профтехобразование)в Караганде весной 1980 года на тартане выбежал из 10.6 ( был подставником за ГПТУ). Кстати: - КМС - не звание, а разряд - его нужно было подтверждать несколько раз, что бы получить звание - мастера спорта СССР; потом бросил - учёба пересилила спорт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3766
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:12
#63
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Цитата:
saba:
читать Тараса Бульбу


Шевченко- вы хотели сказать ??
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
238
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:16
#64
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Цитата:
saba:
С Пугачёвым круто поступил

С радикалами всегда боролись круто.
Что не так?
Почему!? Это отдельный вопрос.)
Цитата:
ACROS:
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые

Я за вас рад.
Но к чему это сказано?)
Цитата:
ACROS:
Шевченко- вы хотели сказать ??

И ево, тоже!)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
238
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:21
#65
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Цитата:
saba:
Вот это яркий пример русского патриотизма, но не либерал

Армия всегда обязана быть патриотичной, исполнительной и победоносно
бить врага, на которого ей укажут.
Иначе, это не армия, а сброд.
Другое дело, что указывать ей, должно строго определённым людям.)

[Исправлено: Филипп Филиппович, 28.01.2023 - 22:22]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3764
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:22
#66
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Цитата:
ACROS:
Я сам из бывших: - КМС в беге на 100 и 200 метров - на первенстве ДСО "Трудовые резервы" (


Понял вас, я в 17 летнем возрасте, после года тренировок, был третьим на всесоюзной спартакиаде ЦС "Трудовые резервы", в г.Ставрополь, в беге на 3000 метров, с результатом 8 минут. 39 секунд. Затем армия, работа. 800 метров из 1 мин.54 сек. бежал. Полумарафон 1 час.08 мин. 55 сек. Последние результаты сейчас норматив КМС. Есть желание по ветеранам выступать, ребенок закончит учёбу начну тренироваться.

В школе не тренировался, учился на казахском языке, после обеда, когда все тренеровки проводили.
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