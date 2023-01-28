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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
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Куратор темы: Филипп Филиппович
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3334
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 15:56
#46
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Да уж!
И здесь успел захламить
И не деться же никуда от него! :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1381
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 16:02
#47
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Цитата:
таноми52:
И не деться же никуда от него!

Только вакцинация и дезинфекция. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7219
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 16:11
#48
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Цитата:
Эл-починно:
Только вакцинация и дезинфекция

---Лучше сразу --ампутация !
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3764
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:47
#49
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У Филипповича и Закановича, у каждого свои ветки. Где они являются кураторами, вместе с тем, заходят к друг-другу в гости, виртуально конечно.

Смотрю, выше соседи не очень лицеприятно высказались. По большому счёту, сам конечно, особых надежд на обоюдное дружелюбие не питал.

Что им, замечательным соседям можно пожелать. Наверное чтобы они были умными, эрудированными и адекватными. Главное не забывать, что свободу слова никто не отменял, благо у нас в стране нет репрессивных Законов, типа об иноагентах и т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.01.2023 - 19:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3764
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:50
#50
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:54
#51
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:55
#52
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3764
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 20:11
#53
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Цитата:
111:
Да заходил я к нему и раскручивал предыдущую застывшую его тему, просто никогда не имел наглость запугивать кого либо в своей ветке, птшут и пишут, даже матерятся, взрослые люди, сами понимают.


Есть общепринятая закреплённая правилами цензура. При этом также есть лазейки, где можно кого-то критиковать и т д. не указывая ников, имён. Корифеи понимают о ком речь. В целом конечно не красиво и не хорошо, со стороны отдельных "грамотеев, такие уловки использовать. За мемы не говорю, на мой взгляд, опять же общепринятая практика, если конечно к месту и времени. Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов, мол якобы образованности у нас недостаточно. Но это дело наживное, как говорится век живи, век учись.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
238
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 20:33
#54
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Цитата:
111: Я любил русских и много раз, первая настоящая любовь была к Олесе, их там на новонежинской бригаде было

Ну как так? Както, незаметно, но пошлость, стала нормой!? Как это могло произойти? Как это могло случиться? Это свобода слова? Или вседозволенность?


Цитата:
Kairat stayer:
Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов, мол якобы образованности у нас недостаточно. Но это дело

Нуууу...
Признать проблему, наполовину её решить!)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
238
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 20:37
#55
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18 сентября 1799 года в женском францисканском монастыре Святого Иосифа состоялся военный совет, на котором Суворов произнёс исторические слова. Его речь перед генералами и офицерами была записана его подчинённым генералом Петром Багратионом и стала достоянием истории:
Цитата:
«Мы окружены горами, окружены врагом сильным, возгордившимся победою. Со времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении. Нет, это уже не измена, а явное предательство, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и её Самодержца! Спасите сына его!»

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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
238
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 21:38
#56
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— Хочется мне вам сказать, Панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья. <...> Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь, и там люди! также Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а... — сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают чёрт знает какие бусурманские обычаи: гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната2, который желтым чоботом3 своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1233
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 21:52
#57
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Цитата:
Kairat stayer:
Пейте и воруйте дальше. Никто-же не мешает. Но, это ничем хорошим не закончится.

И пьют и воруют и всё у них хорошо
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1233
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 21:55
#58
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Если внимательно читать Тараса Бульбу волосы дыбом встанут, там и про убиенных младенцев и про растерзанные груди женщин
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
238
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:01
#59
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Как говорится, ноу коментс!
Потомки нацистов...

[Исправлено: Филипп Филиппович, 28.01.2023 - 22:02]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1233
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 22:03
#60
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Цитата:
таноми52:
Да уж!

Неправильно, надо было написать Мда уж или как минимум хех
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