Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить Новый топик
Куратор темы: Филипп Филиппович
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3334
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 15:56
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж!
И здесь успел захламить
И не деться же никуда от него! :-o
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1381
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 16:02
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И не деться же никуда от него!

Только вакцинация и дезинфекция. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7219
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 16:11
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Только вакцинация и дезинфекция

---Лучше сразу --ампутация !
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3757
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:47
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Филипповича и Закановича, у каждого свои ветки. Где они являются кураторами, вместе с тем, заходят к друг-другу в гости, виртуально конечно.

Смотрю, выше соседи не очень лицеприятно высказались. По большому счёту, сам конечно, особых надежд на обоюдное дружелюбие не питал.

Что им, замечательным соседям можно пожелать. Наверное чтобы они были умными, эрудированными и адекватными. Главное не забывать, что свободу слова никто не отменял, благо у нас в стране нет репрессивных Законов, типа об иноагентах и т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.01.2023 - 19:51]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3757
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:50
#50
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:54
#51
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 19:55
#52
Комментарий удален модератором.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3757
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 20:11
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да заходил я к нему и раскручивал предыдущую застывшую его тему, просто никогда не имел наглость запугивать кого либо в своей ветке, птшут и пишут, даже матерятся, взрослые люди, сами понимают.


Есть общепринятая закреплённая правилами цензура. При этом также есть лазейки, где можно кого-то критиковать и т д. не указывая ников, имён. Корифеи понимают о ком речь. В целом конечно не красиво и не хорошо, со стороны отдельных "грамотеев, такие уловки использовать. За мемы не говорю, на мой взгляд, опять же общепринятая практика, если конечно к месту и времени. Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов, мол якобы образованности у нас недостаточно. Но это дело наживное, как говорится век живи, век учись.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
234
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 20:33
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Я любил русских и много раз, первая настоящая любовь была к Олесе, их там на новонежинской бригаде было

Ну как так? Както, незаметно, но пошлость, стала нормой!? Как это могло произойти? Как это могло случиться? Это свобода слова? Или вседозволенность?


Цитата:
Kairat stayer:
Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов, мол якобы образованности у нас недостаточно. Но это дело

Нуууу...
Признать проблему, наполовину её решить!)
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
234
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 20:37
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 сентября 1799 года в женском францисканском монастыре Святого Иосифа состоялся военный совет, на котором Суворов произнёс исторические слова. Его речь перед генералами и офицерами была записана его подчинённым генералом Петром Багратионом и стала достоянием истории:
Цитата:
«Мы окружены горами, окружены врагом сильным, возгордившимся победою. Со времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении. Нет, это уже не измена, а явное предательство, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и её Самодержца! Спасите сына его!»

Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Филипп Филиппович

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS